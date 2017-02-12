جزئیات قتل وحشتناک ۲ کودک درمشهد /آغاز تحقیقات پلیسی از مادر قاتل

به گزارش خبرنگار مهر، این زن ۳۳ ساله دیشب اقدام به کشتن خود، پسر چهارساله و دختر هشت ساله اش کرده بود. این زن پس از خفه کردن فرزندانش اقدام به زدن رگ دست خود کرده و به خواهرش نیز پیام داده بود که خود و فرزندانش را امشب خواهد کشت.

خواهر این زن وقتی امروز به منزل وی مراجعه کرده بود با جسد ۲ کودک و جسم نیمه جان این زن جوان مواجه شده بود.مادر جوان در سناریویی هولناک در مشهد اقدام به قتل فرزندانش کرد و سپس دست به خودکشی زد که در این ماجرا زنده ماند.

صبح امروز ماموران کلانتری آبکوه مشهد در تماس زن جوانی از ماجرای کشته شدن ۲ خواهرزاده اش و شرایط سخت خواهرش خبر داد.

خیلی زود تیمی از ماموران پای در ساختمان شماره ۳۸ در بلوار امام هادی (ع) گذاشتند و با جسد ۲ بچه روبرو شدند و این در حالی بود که راضیه غرق خون با مرگ دست و پنجه نرم می کرد.

خیلی زود راضیه به بیمارستان منتقل شد و تحقیقات فنی به دستور قاضی احمدی نژاد در اختیار تیمی از ماموران دایره جنایی پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت.

کارآگاهان در گام نخست خواهر راضیه را که ماموران را با خبر کرده بود هدف تحقیق قرار دادند و وی گفت: صبح وقتی از خواب بیدار شدم دیدم خواهرم مرضیه پیامکی به من داده که از من طلب حلالیت کرده است، نگران شدم و خیلی زود به خانه خواهرم آمدم که با جسد علیرضا و طاهره روبرو شدم و این در حالی بود که خواهرم نیز غرق خون با مرگ دست و پنجه نرم می کرد.

در ادامه کارآگاهان به سراغ راضیه در بیمارستان رفتند و وی در تحقیقات ابتدایی با توجه به اینکه در شرایط روحی و روانی سختی قرار داشت ادعا کرد که به خاطر ماجرای تلخی که در زندگی ام رخ داده بود افسردگی گرفته بودم و تصمیم داشتم از شوهر دومم نیز جدا شوم اما او مخالفت می کرد.

راضیه گفت: شوهرم در خانه نبود وشب با فرزندانم شام خوردیم و خوابیدیم تا اینکه ساعت یک بامداد بود که از خواب بیدار شدم و نمی دانم چه شد که تصمیم به قتل فرزندانم گرفتم و ابتدا دخترم طاهره را خفه کردم و سپس به سراغ فرزند دیگرم علیرضا رفتم و او را نیز با دستانم خفه کردم.

وی گفت: پس از مرگ فرزندانم تصمیم به خودکشی گرفتم تا به زندگی ام پایان دهم و با چاقو اقدام به خودزنی کردم که نمی دانم چرا پس از چند ضربه پشیمان شدم و به خواهرم پیامک دادم تا اینکه صبح خواهرم به سراغم آمد و پلیس و امدادگران را با خبر کرد.

سرهنگ محمد بوستانی رییس پلیس مشهد با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر ادعاهای زن جوان در اداره پلیس اگاهی مشهد تحت بررسی قرار دارد تا راز این جنایت خانوادگی فاش شود.

بررسی های پلیسی نشان می دهد زن جوان سابقه بیماری روانی ندارد تحقیقات درباره این قتل وحشتناک همچنان ادامه دارد.