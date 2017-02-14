کریم لک‌زاده کارگردان «کله سرخ‌ها» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران این فیلم گفت: همان زمانی که می خواستیم این فیلم را در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش بگذاریم تمام کارهای ساخت آن را به طور کامل انجام دادیم اما هیات انتخاب گروه «هنر و تجربه» ترجیح دادند فیلم هایی را که در بخش سودای سیمرغ هستند در بخش ویژه قرار دهند و حتی «کله سرخ» را لایق حضور در بخش جنبی هم ندانستند.

وی افزود: به هر حال این فیلم آماده نمایش است و ما در حال برنامه ریزی برای اکران های بین المللی آن هستیم، همچنین در نظر داریم «کله سرخ» را سال آینده در سینماهای «هنر و تجربه» به نمایش بگذاریم.

لک زاده عنوان کرد: البته ما برای پخش بین الملل آن هنوز با پخش کننده ها به صورت قطعی قرارداد نبستیم. این را هم باید بگویم که به نظرمان این فیلم برای «کن» مناسب نبود به خاطر همین آن را به این جشنواره نفرستادیم اما در نظر داریم «کله سرخ» را به جشنواره های مهم پیش‌رو ارسال کنیم.

این کارگردان با اشاره به نامه ای که پیش از برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به مسئولان گروه «هنر و تجربه» نوشته بود، بیان کرد: در آن زمان من نامه ای درباره نحوه نگاه شورای سیاستگذاری «هنر و تجربه» نوشتم. باید بگویم که مسئولان «هنر و تجربه» علیرغم وظیفه ای که بر دوش دارند، علاقه زیادی به سینمای بدنه غیر هنر و تجربه ای دارند. برهمین اساس حتی من چند بار خواستم با دبیر شورای سیاستگذاری «هنر و تجربه» صحبت کنم اما او زمانی را برای صحبت کردن به من اختصاص نداد به همین دلیل من این نامه را نوشتم. جالب این است که حتی بعد از آن نامه هم آقای علم الهدی وقت دیداری نداند اما به هر حال آن نامه به دست خیلی از افراد رسید و بسیاری با آن هم نظر شدند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه چرخه فعالیت علیه معترض از خود اعتراض زودتر عمل می کند من توقعی نداشتم که بعد از آن نامه کسی از من حمایت کند اما خوشبختانه نقد من به گوش بسیاری از دوستان رسید.

لک زاده در پایان گفت: گذشت زمان درست یا غلط بودن این سیاستگذاری ها را نشان می دهد چون به هر حال فیلم هایی که برای نمایش در جشنواره فیلم فجر انتخاب نشدند در جشنواره های دیگر حضور پیدا می کنند برای مثال فیلم «تمارض» به کارگردانی عبد آبست به بخش فورم جشنواره برلین راه یافت در حالی که جشنواره ما آن را نپذیرفت. امیدوارم روزی نرسد که مسئولان به شکل رسمی بگویند پشیمان هستیم.

«کله سرخ» با بازی بهزاد دورانی، علی باقری، سونیا سنجری، میلاد اکبرنژاد، لیلا طاهرپسند و وحید حبیبیان داستان مردی است که بعد از سال‌ها به زادگاه خود بازمی‌گردد.

این فیلم به تهیه‌کنندگی مهدی رشیدی و محصول ریپس فیلم است و سایر عوامل آن عبارت‌اند از فیلمبردار: پویان رنجبر، صدابردار: هادی معنوی پور، طراح گریم: حسنا خانمحمدی، طراح صحنه و لباس: رضا رزم، تدوین: پویان شعله ور، مدیر تولید: احد محمد کرمی، دستیار کارگردان: حامد نجابت.