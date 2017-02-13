اعزام و پذیرش هیئت های تجاری در کرمان مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قوام آبادی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمان از کرمان به عنوان استانی صادراتی نام برد و گفت: در رتبه بندی سازمان توسعه تجارت کرمان جزء پنج استان برتر کشور به لحاظ صادرات غیرنفتی است.

وی با اشاره به پروژه تعریف شده در سازمان توسعه تجارت و تعیین افزایش ۱۰ درصدی صادرات برای استان کرمان افزود: پیش بینی می شود ظرف دو ماه آینده رشد صادرات به گونه ای باشد که از برنامه تعیین شده جلوتر باشیم.

قوام آبادی از صادرات به عنوان محور توسعه یاد کرد و گفت: با توجه به اهمیت مساله صادرات نیاز است همه دستگاه های مرتبط در این خصوص انسجام داشته باشند.

وی ادامه داد: اعزام و پذیریش هیئت های تجاری ظرف چند سال گذشته در کرمان مورد غفلت قرار گرفته بود که نیاز است به این مساله توجه ویژه ای شود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: با توجه به اینکه سال گذشته سازمان توسعه تجارت مجوز اعزام و پذیرش هیئت های تجاری را به استان ها واگذار کرد، امسال یک هیئت تجاری از استان کرمان به نمایشگاه هنگ گنک در زمینه صنعت غذایی و بسته بندی اعزام شد.

وی تصریح کرد: سال آینده کرمان در سه نمایشگاه خارجی در آلمان، تایوان و هنگ کنگ حضور پیدا می کند، افزود: باید به بحث بسته بندی محصولات توجه شود چرا که این امر ارزش افزوده برای محصولات به همراه دارد.