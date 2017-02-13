به گزارش خبرنگار مهر، مریم معین‌الاسلام پیش از ظهر دوشنبه در همایش بانوان فعال فرهنگی که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد اظهار کرد: همان گونه که امام خمینی(ره) فرمودند انقلاب اسلامی محدود به ایران نیست بلکه این انقلاب، نقطه شروع انقلاب حضرت مهدی(عج) است و ما مأموریت داریم که بستر برقراری صلح را در جهان فراهم کنیم.

وی بسترسازی و هموارکردن ظهور امام زمان(عج) را مهم‌ترین مأموریت انقلاب اسلامی برشمرد و تأکید کرد: استکبار جهانی و صهیونیست‌ها می‌دانند که با ظهور امام زمان(عج) حکومتشان سقوط می‌کند، بنابراین احساس خطر می‌کنند و اسلام هراسی و اسلام ستیزی را با شدت ادامه می‌دهند.

معین‌الاسلام تأکید کرد: فرهنگ شیعه و اسلام در هر جای عالم رشد کند، برای تفکر غرب موانع و دردسر ایجاد می‌کند، به همین دلیل از هر روش و ابزاری برای جلوگیری از گسترش این فرهنگ در جهان استفاده می‌کنند.

هدف دشمن از ترویج فرقه‌های نوظهور و انحرافی

مسئول موسسه زنان منتظر، تضعیف بنیه اعتقادی بانوان و جوانان شیعه را یکی از حربه‌های دشمنان ذکر کرد و افزود: دشمنان سعی دارند از طریق ترویج فرقه‌های نوظهور و انحرافی، جریان اصیل مهدویت را به حاشیه ببرند تا فرهنگ شهادت طلبی و پایبندی به ولایت فقیه تضعیف شود.

این استاد حوزه علمیه خواهران به بانوان فعال فرهنگی توصیه کرد که توانمندی علمی و معرفتی خودشان را بالا ببرند و سپس در زمینه تبلیغ دین اهتمام جدی داشته باشند.

معین‌الاسلام افزود: انقلاب ما اسلام را زنده کرد و لباس حیات بر تن اسلام پوشید، بنابراین اگر بخواهیم بسترساز ظهور امام زمان(عج) باشیم باید حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و در برابر دستورات و مبانی انقلاب بی‌تفاوت نباشیم.

وی بر لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در جامعه تأکید کرد و افزود: نباید نسبت به ترویج ارزش‌های اسلام و انقلاب به ویژه حیا و عفاف و حجاب کوتاهی کنیم.

وی بصیرت‌افزایی، تقویت بنیه دینی و اعتقادی، دشمن شناسی و صبر را لازمه موفقیت بانوان فعال فرهنگی در عرصه تبلیغ بیان کرد.