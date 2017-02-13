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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸

مسئول موسسه زنان منتظر:

زمینه‌سازی ظهور مهمترین مأموریت انقلاب است/ توصیه به بانوان

زمینه‌سازی ظهور مهمترین مأموریت انقلاب است/ توصیه به بانوان

قم - مسئول موسسه فرهنگی و تحقیقاتی زنان منتظر، زمینه‌سازی ظهور امام زمان(عج) را مهم‌ترین ماموریت انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم معین‌الاسلام پیش از ظهر دوشنبه در همایش بانوان فعال فرهنگی که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد اظهار کرد: همان گونه که امام خمینی(ره) فرمودند انقلاب اسلامی محدود به ایران نیست بلکه این انقلاب، نقطه شروع انقلاب حضرت مهدی(عج) است و ما مأموریت داریم که بستر برقراری صلح را در جهان فراهم کنیم.

وی بسترسازی و هموارکردن ظهور امام زمان(عج) را مهم‌ترین مأموریت انقلاب اسلامی برشمرد و تأکید کرد: استکبار جهانی و صهیونیست‌ها می‌دانند که با ظهور امام زمان(عج) حکومتشان سقوط می‌کند، بنابراین احساس خطر می‌کنند و اسلام هراسی و اسلام ستیزی را با شدت ادامه می‌دهند.

معین‌الاسلام تأکید کرد: فرهنگ شیعه و اسلام در هر جای عالم رشد کند، برای تفکر غرب موانع و دردسر ایجاد می‌کند، به همین دلیل از هر روش و ابزاری برای جلوگیری از گسترش این فرهنگ در جهان استفاده می‌کنند.

هدف دشمن از ترویج فرقه‌های نوظهور و انحرافی

مسئول موسسه زنان منتظر، تضعیف بنیه اعتقادی بانوان و جوانان شیعه را یکی از حربه‌های دشمنان ذکر کرد و افزود: دشمنان سعی دارند از طریق ترویج فرقه‌های نوظهور و انحرافی، جریان اصیل مهدویت را به حاشیه ببرند تا فرهنگ شهادت طلبی و پایبندی به ولایت فقیه تضعیف شود.

این استاد حوزه علمیه خواهران به بانوان فعال فرهنگی توصیه کرد که توانمندی علمی و معرفتی خودشان را بالا ببرند و سپس در زمینه تبلیغ دین اهتمام جدی داشته باشند.

معین‌الاسلام افزود: انقلاب ما اسلام را زنده کرد و لباس حیات بر تن اسلام پوشید، بنابراین اگر بخواهیم بسترساز ظهور امام زمان(عج) باشیم باید حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و در برابر دستورات و مبانی انقلاب بی‌تفاوت نباشیم.

وی بر لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در جامعه تأکید کرد و افزود: نباید نسبت به ترویج ارزش‌های اسلام و انقلاب به ویژه حیا و عفاف و حجاب کوتاهی کنیم.

وی بصیرت‌افزایی، تقویت بنیه دینی و اعتقادی، دشمن شناسی و صبر را لازمه موفقیت بانوان فعال فرهنگی در عرصه تبلیغ بیان کرد.

کد مطلب 3906132

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