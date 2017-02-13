دهمین دوره مسابقات قرآن دارالقرآن امام علی(ع) آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره مسابقات قرآن دارالقرآن امام علی(ع) با حضور ۲۷۰۰ شرکتکننده از ملیتهای مختلف در بخشهای حفظ کل، ۱۰جزء، ۲۰جزء، ترتیل و تحقیق در دو گروه سنی بالا و پایین ۱۶ سال آغاز شد.
صبح امروز دهمین دوره مسابقات قرآن دارالقرآن امام علی(ع) با حضور مهدی قرهشیخلو رئیس دارالقرآن کشور و جمعی از اساتید قرآنی در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد.
در ابتدا این مراسم سرود ملی پخش شد و قاری خوب کشورمان حسین رستمی به تلاوت چندی از کلام قرآن مجید پرداخت.
محمد انصاری رئیس دالقرآن امام علی(ع) در ادامه با اشاره به اینکه ۲۷۰۰ شرکت کننده در این مسابقات حاضر خواهند بود، اظهار داشت: در این مسابقات از ملیتهای مختلف حضور پیدا میکنند، این مسابقات در دو بخش زیر ۱۶سال و بالای ۱۶سال برگزار میشود.
وی ادامه داد: مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) در بخش حفظ کل، ۱۰جزء، ۲۰جزء، ترتیل و تحقیق پیگیری میشود.
در ادامه مهدی قرهشیخلو با بیان اینکه مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) بدون هزینه حتی یک ریال دولتی برگزار میشود، تصریح کرد: این مسابقات از طریق دارالقرآن امام علی(ع) برگزار میگردد.
وی افزود: از مردم ایران انتظار میرود با وجود حضور در کشوری قرآنی انسی بیشتر با قرآن داشته باشند، البته یکی از راههای این انس مسابقات قرآن کریم که این مسابقات میتواند راهی برای فهم و تدبر در قرآن باشد.
در پایان این مراسم بادپا دبیر این مسابقات در مورد آئیننامه مسابقات برای حضار مواردی را اشاره کرد.
لازم به ذکر است این مسابقات از امروز آغاز و تا پایان هفته به پایان خواهد رسید و اختتامیه در روز جمعه برگزار خواهد شد.
نظر شما