عربستان دچار توهم و اشتباه است/ اروپا نگران دوره ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگویی با برنامه «من طهران» شبکه العالم در خصوص مسایل مختلف منطقه ای و بین المللی مطالبی را بیان داشته که به بخش هایی از آن می پردازیم.

عربستان از روی ناآگاهی نسبت به ایران موضع میگیرد

قاسمی در خصوص مواضع عربستان و امارات علیه ایران، اظهار داشت: مواضع عربستان طی دوران اخیر نسبت به ایران همیشه از روی ناآگاهی و عدم اطلاع کافی نسبت به وضعیت منطقه و جمهوری اسلامی ایران بیان شده و از امارات هم نمی‌توان توقع زیادی از آن داشت چون تا حدی متحد عربستان است.

زمان درحال گذار و گذر هست و تحولات سریع اتفاق می‌افتد و نمی شود آینده را خیلی پیش بینی کرد و وضعیت و قدرت و جایگاه ایران در منطقه کاملا روشن هست و بهتر هست که آنها با واقعیت‌های منطقه و واقعیت ایران در منطقه، سیاست‌های خود را تنظیم کنند.

سفر وزیر خارجه کویت در پاسخ به سفر سال گذشته ظریف بود

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص سفر اخیر فرستاده ویژه امیر کویت به ایران، گفت: این سفر در پاسخ به سفر سال قبل آقای دکتر ظریف به کویت صورت گرفت، آقای ظریف بعد از بحث برجام، شاید اولین سفرش را به کویت انجام داد. وزیر خارجه کویت حامل پیام امیر کویت برای آقای روحانی رئیس جمهوری ایران بود و این سفر بیشتر در چارچوب مسائل و روابط بین ایران و کویت بود و درحوزه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی صحبت کردیم و درباره چگونگی روابط درآینده صحبت شد.

وی ادامه داد: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران داشتن روابط متعادل و منصفانه با همسایگان و کشورهای منطقه است و ما علاقه‌مند نیستیم که این کشورها تحت تاثیر بد دلی‌ها و بدخواهی‌های دول خارجی و کشورهای دور دست و حتی رژیم صهیونیستی در منطقه قرار بگیرند.

ما زمانی می‌توانیم با عربستان صحبت و کار کنیم که احساس کنیم که عربستان هم به این روابط نیاز دارد و هم می خواهد که این روابط حسنه وجود داشته باشد و برخی از اشتباهات و خطاهای خود درگذشته را جبران کند، ما فکر می کنیم که عربستان طی یکی دو سال گذشته، مرتکب اشتباهاتی شده است که این روابط را به این جا کشانده است و بهتر آن است که در این مسیر سازنده اقدام کند و اگر آنها اقدام کنند، ما قطعا آمادگی پاسخ مثبت به آن ها را خواهیم داشت.

عربستان دچار توهم است

قاسمی در خصوص رفتارهای سعودی در قبال ایران بیان کرد: برداشت ما این است که عربستان هنوز دچار یک توهم و اشتباه است که در گذشته هم این اشتباه، عربستان را با مشکلاتی مواجه کرد. ولی تصور ذهنی من این است که عربستان نمی تواند در این مسیر به راه خود ادامه دهد و تحت تاثیر دیگر قدرت ها یا برخی رژیم ها مانند رژیم صهیونیستی بخواهد هزینه های سنگینی را برای خودش در منطقه و جهان بپردازد.

ترامپ هنوز در مبارزات انتخاباتی است!

سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص تبلیغات منفی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران اظهار داشت: با توجه به نوع بیان ترامپ و مواضعی که اتخاذ کرده است، احساس می شود که هنوز کار خودش را جدی شروع نکرده است، و به نوعی آن مبارزات انتخاباتی همچنان ادامه دارد.

خیلی دقیق و جدی نمی توان درباره وی تصمیم گرفت و اینگونه ارزیابی کرد که چه مسیری را طی خواهد کرد؛ ولی به هر حال سخنان و گفتار وی اعتراضات زیادی را در خاورمیانه و جهان اسلام و عرب و حتی اروپا و مغرب زمین ایجاد کرده است، و به نگرانی‌هایی هم دامن زده است.

اعتراضات به ترامپ از امریکا فراتر رفته

قاسمی با بیان اینکه با دلایلی می توان گفت که می توانیم یک ارزیابی از هیئت حاکمه آمریکا و کلاً سیاست های دولت آمریکا درباره مسائل جهانی داشته باشیم، اظهار داشت: از جهتی هم می توان گفت که ارزیابی وجود ندارد زیرا در درون خود آمریکا در دهه های گذشته کمتر شاهد بودیم که یک رئیس جمهور در همان روزهای اول نشستن بر مسند ریاست جمهوری اعتراضات، تظاهرات‌ها و تنش‌هایی را علیه خود شاهد باشد.

اعتراضات مربوط به ترامپ هم از درون آمریکا فراتر رفته است و صحبت ها و مواضع وی تا حدی غیرطبیعی و غیرمعمول است، و برای خیلی از جوامع قابل پذیرش نیست و در اقصی نقاط جهان اعتراضاتی را در پی داشته است.

نگرانی از بابت ترامپ نداریم

این دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: آنچه آمریکا می توانست از خصومت در مورد ایران انجام دهد تا به حال انجام داده و مردم هم در برابر زیاده خواهی دولت های قبل آمریکا ایستاده و حاضر به باج دهی نبوده اند. درباره ترامپ هم ما زیاد احساس نگرانی نداریم چون آنها واقعیت های ایران را نهایتا می فهمند و قدرت ایران را در منطقه می دانند و این نوع صحبت ها، شانتاژ و بیان خواسته‌هایی است که اگر می توانستند اجرا کنند در گذشته می‌کردند.

اروپایی‌ها نیز به سهم خود دچار نگرانی‌های جدی هستند و سیاست صبر و انتظار را دنبال می کنند و تا رسیدن به وضعیت روشن در روابط خود با آمریکا به زمان نیاز دارند.

متکی به خود هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خاطر نشان کرد: ایران همواره متکی به قدرت خود و مردم خودش بوده و در مقابله با دشمنان و دیگران متکی به سایر کشورها نبوده است. ایران کشور صلح جویی است و همواره علاقمند بوده که با همه کشورهای جهان به شرط رعایت احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر روابط خوبی داشته باشد، از این رو سیاست ما با اروپا متکی بر رابطه متناسب با آنها در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خواهد بود؛ ولی این به معنای آن نیست که ما بخواهیم از کشورهای دیگری استفاده کنیم و به آنها اتکا کنیم، اتکای ما به خودمان است.