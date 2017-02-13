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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

نقوی حسینی به مهر خبر داد؛

جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی با حضور عراقچی؛ صبح چهارشنبه

جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی با حضور عراقچی؛ صبح چهارشنبه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه ویژه و فوق‌العاده این کمیسیون با حضور رئیس ستاد اجرای برجام در صبح چهارشنبه هفته جاری خبر داد.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دریافت چهارمین گزارش سه ماهه اجرای برجام در کمیسیون امنیت ملی، اظهار داشت: با هدف بررسی این گزارش، جلسه فوق‌العاده و ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ماه تشکیل می‌شود.

وی افزود: در این جلسه آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام میهمان کمیسیون خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این نشست علاوه بر محتوای گزارش چهارم وزارت خارجه، موضوع تمدید قانون ایسا و تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی نیز بررسی و ارزیابی خواهد شد.

نقوی حسینی درباره زمان تدوین گزارش شش ماهه دوم اجرای برجام از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: کمیته هسته‌ای کمیسیون کار تدوین این گزارش را آغاز کرده و جلسه چهارشنبه هفته جاری نیز به تدوین این گزارش کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: فعلاً بازدیدهای میدانی از تأسیسات هسته‌ای را در دستور کار نداریم، اما در صورت ضرورت برای آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنیم.

کد مطلب 3906300

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