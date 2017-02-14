جاده چالوس بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستوانیکم علی بابازاده افزود: با تلاش ماموران پلیس راه استان و عوامل راهداری، محور کرج - چالوس از برف پاکسازی و برای تردد خودروها بازگشایی شد.

وی گفت: به جز جاده آتشگاه به برغانگ که به علت برف شدید و عدم پاکسازی جاده بسته است تمامی راه های استان باز و حرکت در آن ها ادامه دارد.

بابازاده افزود: به دلیل بارش سنگین برف و لغزنده بودن جاده از هموطنان درخواست می شود که با احتیاط کامل و با در اختیار داشتن وسایل و تجهیزات ایمنی به ویژه زنجیر چرخ از این محور عبور کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در استان بارش ها قطع شده است اما سطح تمامی جاده ها لغزنده است که می طلبد رانندگان با صبر و حوصله رانندگی کرده و از شتاب در رانندگی خودداری کنند .

این مقام انتظامی افزود: در حال حاضر شاهد ترافیک صبحگاهی در محورهای استان هستیم و این ترافیک در اتوبان تهران - کرج ، از محدوده پل کلاک تا گرمدره سنگین است.

رئیس مرکز فرماندهی کنترل ترافیک پلیس راه البرز، از رانندگان خواست تا ضمن خودداری از سفرهای غیر ضروری در مناطق کوهستانی به توصیه های ماموران پلیس راه توجه ویژه داشته باشند و با آنها همکاری کنند.