پیام امیر کویت به رئیس جمهور ایران رمزگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششم بهمن سال جاری بود که نخست وزیر و وزیر خارجه کویت پس از دو سال، سفری را به تهران انجام داد. همزمان با انجام این سفر حدس و گمان هایی مختلفی درخصوص محتوای پیامی که خالد الصباح آورده، مطرح شد. صرفاً نه به دلیل مسایل فی مابین دو کشور که گویا مقام کویتی حامل پیامی مهم از جانب اعضای شورای همکاری خلیج فارس به طور ویژه عربستان سعودی برای ایران به منظور ارتقای سطح روابط آنها با تهران بوده است.

این مساله را رسانه های عربی به وضوح تاکید کردند و آن را مورد توجه قرار دادند، به طور مثال «النهار» کویت در مورد این سفر اینطور نوشت: «شیخ صباح خالد الصباح» وزیر امور خارجه کویت قرار است روز چهارشنبه به تهران سفر کند تا پیامی از شورای همکاری خلیج فارس را برای آغاز «رایزنی های راهبردی» میان ایران و این شورا به تهران منتقل کند.

این در حالی است مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان نسبت به این مساله که آیا وزیر خارجه کویت از سوی عربستان و یا کشورهای ثالثی حامل پیامی برای ایران بوده یا نه، همواره به عدم تایید و یا تکذیب این مساله پرداختند.

اما امروز حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان پیش از عزیمت به عمان و کویت در فرودگاه مهرآباد از محتوای این پیام رمزگشایی کرد؛ وی با اشاره به «پیام کشورهای حوزه خلیج فارس» مبنی بر «اراده این ۶ کشور برای ارتقاء و روابط بهتر با جمهوری اسلامی ایران و همچنین حل و فصل سوء تفاهمات از طریق گفتگو و مذاکره بین طرفین»، گفت: ما از اصل این پیام استقبال می‌کنیم و در جریان این سفر نیز در خصوص ارتقاء همکاری‌ها، دیدار و گفتگو خواهیم داشت.

در واقع روحانی رئیس جمهور اولا اعلام کرد که پیامی که خالد الصباح آورده از جانب «شش کشور» بوده است و ثانیا محتوای پیام « ارتقا روابط» و «حل و فصل اختلافات» است.