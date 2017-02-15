سرهنگ فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یکدستگاه کامیون کشنده مقابل شهرک صنعتی دالاهو خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۰ صبح امروز رخ داد.

وی افزود: طی این حادثه کامیون کشنده با محموله گازوئیل مقابل شهرک صنعتی شهرستان دالاهو واژگون شد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: این کامیون از مبدا همدان به مقصد پرویز خان در حال حرکت بود که به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمجاز واژگون شد.

وی در خصوص تلفات جانی ناشی از این حادثه گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.