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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

واژگونی یکدستگاه کامیون کشنده مقابل شهرک صنعتی دالاهو

واژگونی یکدستگاه کامیون کشنده مقابل شهرک صنعتی دالاهو

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از واژگونی یکدستگاه کامیون کشنده مقابل شهرک صنعتی دالاهو در استان کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یکدستگاه کامیون کشنده مقابل شهرک صنعتی دالاهو خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۰ صبح امروز رخ داد.

وی افزود: طی این حادثه  کامیون کشنده با محموله گازوئیل مقابل شهرک صنعتی شهرستان دالاهو واژگون شد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه  تصریح کرد: این کامیون از مبدا همدان به مقصد پرویز خان در حال حرکت بود که به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمجاز واژگون شد.

وی در خصوص تلفات جانی ناشی از این حادثه گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.

کد مطلب 3908026

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