ثبت نام ۷ هزار نفر از قم در طرح تربیت حافظان قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم در نشست خبری که قبل از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه قم برگزار شد، اظهار داشت: طرح تربیت حافظان قرآن کریم پنج سال است که در سازمان اوقاف و امور خیریه با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ در کشور آغاز شد.

وی افزود: سهمیه استان قم در پنج سال، ۳۰ هزار نفر پیش بینی شد که در سال جاری ۶ هزار و ۷۰۰ نفر سهمیه به استان قم ابلاغ شد و قم به عنوان دومین استان موفق شد نسبت به جذب و ثبت نام سامانه‌ای هفت هزار نفر در این طرح اقدام کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم بیان کرد: در سال جاری حدود ۳۰۰ کلاس حفظ قرآن کریم در امامزادگان، بقاع متبرکه، مساجد و اماکن مختلف برگزار کرده و چهار هزار و ۵۰۰ هزار نفر برای شرکت در آزمون نهایی این طرح که در ۲۸ بهمن ماه (پنج‌شنبه) برگزار خواهد شد ثبت‌نام کرده‌اند.

وی اظهار کرد: از مجموع شرکت کنندگان در طرح حفظ قرآن یک هزار و ۸۵۰ نفر در حفظ موضوعی، ۲۲ نفر در حفظ ۲۰ جزء، ۱۳۰ نفر در حفظ ۱۵ جزء، ۱۶۱ نفر در حفظ ۱۰ جزء، ۶۲۹ نفر در حفظ پنج جزء، ۴۸۵ نفر در حفظ سه جزء، ۶۱۲ نفر در حفظ دو جزء و ۹۶۲ نفر در حفظ یک جزء در آزمون پایانی شرکت می‌کنند.

حجت الاسلام حسینی مقدم گفت: شرکت کنندگانی که دارای حداقل ۷۰ درصد پاسخ صحیح به آزمون باشند موفق به دریافت گواهی نامه و جوایز ویژه می‌شوند و نتایج پایانی آزمون در تاریخ ۲۰ اسفندماه سال جاری اعلام خواهد شد.

وی ابراز داشت: آزمون فردا با حضور آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) و استاندار و جمعی از مسئولان استانی از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح در مصلی قدس برگزار و از طریق شبکه استانی پخش خواهد شد.

اعلام نتایج مسابقه نماز

وی با تقدیر از حضور گسترده مردم در مسابقه نماز نیز گفت: نتایج این مسابقه نیز فردا شب از طریق شبکه استانی پخش خواهد شد.

مدیرکل اوقاف او امورخیریه استان قم در خصوص استقبال گسترده خانم‌ها در طرح حفظ قرآن کریم نیز عنوان کرد: خانم‌های استان قم ۶۰ درصد شرکت کنندگان را تشکیل می‌دهند.

وی بیان کرد: ۶۰۰ نفر از زندانیان نیز در این طرح شرکت کردند و کلیه کسانی که موفق به اخذ گواهینامه شوند در مسابقات کشوری شرکت کرده و از امتیازات حافظان قرآن نیز بهره‌مند خواهند شد.