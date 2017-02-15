کشف ۲ قطعه شمش طلای قاچاق درکرمانشاه /تلاش برای یافتن فرد غرق شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" گفت: شب گذشته اکیپی از مأموران یگان امداد شهرستان کرمانشاه حین گشت زنی حوالی میدان امام حسین(ع) یه یک دستگاه سمند فاقد پلاک برخورد کردند و جهت برسی موضوع، به راننده دستور توقف دادند.

وی تصریح کرد: راننده خودرو با انجام حرکات حادثه ساز و ایجاد مشکل برای سایر خودروها، سعی داشت از محل متواری شود اما عوامل یگان امداد پس از مدتی تعقیب و گریز در همان حوالی، خودرو را متوقف و دو سرنشین خودرو را دستگیر کردند.

مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد: در بازرسی اولیه از خودرو مورد مشکوکی کشف نشد اما طی بازرسی های دقیق تر، دو قطعه شمش طلا که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود، کشف و به همراه متهمان به مقر انتظامی انتقال دادند.

سردار امان اللهی با اشاره به اینکه طبق اعلام نظر کارشناسان، ارزش اقلام مکشوفه دو میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهمان این محموله را از شهرستان کامیاران خریداری کرده بودند و قصد انتقال آن به بازار کرمانشاه را داشته اند که با هوشیاری ماموران ناکام ماندند.

وی گفت: افراد دستگیر شده که حدود ۳۵ سال سن دارند، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کشف ۷۶ فقره چک پول و اسکناس جعلی در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان از کشف تعداد ۷۶ فقره چک پول و اسکناس جعلی خبر داد.

سرهنگ " رضا شیرزادی" بیان داشت: ماموران کلانتری ۱۷ بعثت به دنبال دریافت تماس هایی از سوی شهروندان مبنی بر اینکه فردی حدوداً ۳۵ ساله ساکن حومه شهر کرمانشاه در امر توزیع اسکناس و چک پول جعلی در سطح شهر فعالیت دارد، رسیدگی به موضوع در دستور کار انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران کلانتری ۱۷ بعثت با کار اطلاعاتی نامحسوس و تلاش شبانه روزی موفق به شناسایی متهم شدند و پس از کسب مجوز قانونی طی عملیاتی غافلگیرانه وی را در منزلش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف ۷۶ فقره اسکناس و چک پول جعلی در محل اختفای متهم، بیان داشت: از چک پول های جعلی کشف شده تعداد ۱۴ فقره چک پول ۵۰۰ هزار ریالی، ۶۱ فقره اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و یک فقره چک پول یک میلیون ریالی بوده است.

سرهنگ شیرزادی در پایان با بیان اینکه متهم پس از بازجویی و تشکیل پرونده جهت اعمال قانون به دادسرا تحویل داده شد، بیان داشت: احتمال می رود افراد بیشتری با این موضوع مرتبط باشند، لذا تحقیقات برای شناسایی سایر افراد احتمالی و زنجیره تأمین این اسکناس های تقلبی به صورت ویژه توسط پلیس این شهرستان ادامه دارد.

ضرورت نهادینه شدن احترام به قوانین جهت کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب با اشاره به اینکه رعایت قوانین و مقررات رانندگی موجب حفظ سلامت سرنشینان خودرو و عابران پیاده می شود، گفت: برای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی، نهادینه شدن احترام به قوانین ضروری است.

سرهنگ "محسن ویسی" اظهار داشت: در راستای استفاده صحیح رانندگان از خودروهای عمومی و تاکسی در فصل سرما و رعایت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی، یک دوره آموزشی توسط رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان در محل سالن تالار شهرداری برای این افراد برگزار شد.

وی عنوان کرد: رعایت حق تقدم در چهار راه ها و میادین شهری و توقف پشت خط عابر پیاده به منظور کاهش صدمات ناشی از تصادفات خودرویی از جمله مواردی بود که در این کارگاه یک روزه آموزش داده شد.

این مقام انتظامی افزود: استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان خودرو، عدم استفاده از تلفن همراه و خوردن و آشامیدن حین رانندگی توسط راننده و رعایت شئونات اسلامی از دیگر موارد ارائه شده به رانندگان گیلانغربی بود.

سرهنگ ویسی با اشاره به اینکه رعایت قوانین و مقررات رانندگی موجب حفظ سلامت سرنشینان خودرو و عابران پیاده می شود، گفت: برای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی، نهادینه شدن احترام به قوانین ضروری است.

تلاش برای یافتن فرد غرق شده در رودخانه سیروان ادامه دارد

فرمانده انتظامی شهرستان پاوه گفت: تلاش های دیروز و امروز برای یافتن جسد فرد غرق شده در رودخانه سیروان تا کنون بی نتیجه بوده است، اما تلاش برای یافتن متوفی ادامه دارد.

سرهنگ حمیدرضا ملکی اظهار داشت: به دنبال تماس شهروندان با پلیس ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن مردی حدوداً ۴۰ ساله در رودخانه سیروان، بلافاصله عوامل انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: تحقیقات عوامل انتظامی برای یافتن علت وقوع این حادثه ادامه دارد، همچنین شرایط جوی نامساعد و بالا آمدن سطح آب رودخانه، عملیات یافتن جسد را با مشکل روبه رو کرده است.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: بهمن پرورش از غواصان مطرح کشور، برای بیرون آوردن جسد متوفی از داخل روخانه، در محل حضور دارد.

سرهنگ ملکی در خصوص هویت فرد غرق شده گفت: این شخص ۴۰ تا ۴۵ سال سن دارد و از اهالی روستای دوریسان در شهرستان پاوه است.

انهدام باند سارقان احشام در اسلام آبادغرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از شناسایی و دستگیری باند سارقان حرفه ای احشام خبر داد و گفت: این سارقان ۹۰ رأس دام به ارزش بیش از یک میلیارد ریال را به سرقت برده بودند.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" گفت: در پی وقوع چندین مورد سرقت احشام در روستاهای اطراف شهر اسلام آبادغرب، موضوع به ‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این پلیس با بررسی شیوه و شگردهای سارقان در ارتکاب جرم، موفق به شناسایی دو نفر از متهمان شدند و با هماهنگی مقام قضائی این افراد را طی دو عملیات جداگانه دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: دو متهم این پرونده در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به هشت مورد سرقت احشام با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کردند.

سرهنگ سرتیپ نیا اضافه کرد: این سارقان ۹۰ رأس دام به ارزش بیش از یک میلیارد ریال را به سرقت برده بودند، همچنین تلاش برای دستگیری دو همدست دیگر آنها ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مالباختگان در این زمینه شناسایی و متهمان پس از سیر مراحل قانونی با صدور قرار مناسب روانه زندان مرکزی اسلام آباد غرب شدند.