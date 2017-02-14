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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پاوه خبر داد:

غرق شدن یک نفر در رودخانه سیروان/ تلاش برای یافتن جسد

غرق شدن یک نفر در رودخانه سیروان/ تلاش برای یافتن جسد

کرمانشاه- فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پاوه گفت: ظهر امروز یک مرد ۴۵ ساله اهل شهرستان پاوه در رودخانه سیروان غرق شد.

سرهنگ حمیدرضا ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه حوالی ظهر امروز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه، یکی از اهالی روستای دوریسان در شهرستان پاوه در پل دوآب رودخانه سیروان غرق شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پاوه در ادامه افزود: نیروی انتظامی شهرستان پاوه به محض اطلاع از این حادثه سریعاً در محل حاضر شد و تحقیقات برای مشخص شدن علت وقوع این حادثه و جزئیات بیشتر ادامه دارد.

سرهنگ ملکی در خصوص هویت فرد غریق گفت: فرد غرق شده نعمت نقش‌بندی ۴۰ تا ۴۵ ساله از اهالی روستای دوریسان در شهرستان پاوه است.

وی اظهار کرد: تلاش برای پیدا شدن جسد این فرد همچنان ادامه دارد و غواصان نیز مشغول کار جست و جو برای یافتن نشانی از این مرد هستند.

کد مطلب 3907398

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    نظرات

    • محمدی IR ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      غرش شدن؟

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