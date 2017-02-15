کتاب «اقتصاد مقاومتی ضرورت دینی و انقلابی»در زنجان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از تبلیغات اسلامی استان زنجان، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است این کتاب در میان گروه های هدف از جمله هیئات مذهبی، کانون ها، موسسات، انجمن های اسلامی، مبلغین، اصناف به صورت رایگان توزیع خواهد شد.

کتاب اقتصاد مقاومتی نوشته حجت الاسلام مسعود صفی یاری در تیژار ۲ هزار نسخه چاپ شده است.

در مقدمه این کتاب آمده است: سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای به عنوان سال اقتصاد مقاومتی نامیده شد. اصرار مقام معظم رهبری رهبری (مدظله العالی) بر رویکرد اقتصادی در شعار های سال های منتهی به سال ۱۳۹۵ نیز ناظر به ضرورت تحول بنیادین اقتصادی در کشور میباشد. یکی از مطالبات اساسی رهبری در خصوص شعار سال ۹۵ تبیین گفتمان سازی و فرهنگ سازی آن توسط نخبگان، اندیشمندان، رسانه ها، ائمه جمعهو دستگاه های فرهنگی و تبلیغی بود که مورد تاکید معظم له قرار گرفت.

در ادامه آمده است: پر واضح است نامگذاری و تعیین شعار برای هر سال نه یک امر تشریفاتی و ویترینی که بر اساس ضرورت ها، اقتضائات، شرایط داخلی و خارجی نیاز سنجی و تحلیل عالمانه وضعیت کشور صورت میگیرد و مقام معظم رهبری با اشراف کامل و جامع به صحنه و همچنین خلاء ها و نیاز ها و البته با آینده نگری و نگاه کاملا استراتژیک شعار سال را به عنوان راهبرد اصلی حرکت کشور تعیین، ابلاغ و تبیین مینمایند.

این کتاب نگاهی به موضوع نگاهی به موضوع به موضوع مهم اقتصاد مقاومتی با رویکرد فرهنگی و تبیینی است.

کتاب "اقتصاد مقاومتی" در ۵ فصل نگارش شده است. در فصل اول، تعریفی از اقتصاد مقاومتی و در فصل دوم به ریشه های اعتقادی و دینی موضوع پرداخته شده است. در فصل سوم با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اقتصاد مقاومتی بر گرفته از فرهنگ انقلاب اسلامی است مروری داریم بر عقبه و ریشه های انقلابی این امر مهم و در فصل چهارم به بخشی از الزامات و چگونگی عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی پرداخته است. در فصل پنجم نیز مواردی از مستندات مورد نیاز در قالب ضمیمه آورده شده است.

لازم به ذکر است سال گذشته نیز ۱۰ عنوان کتاب توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان چاپ و توزیع شده است.