وزیر بهداشت از کوبا به مکزیک رفت/جزئیات سفر دور روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در بدو ورود به مکزیک با سفیر و کارکنان و خانواده دیپلماتها در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مکزیک دیدار کرد.

بنابراین گزارش دیدار با رئیس مجلس سنا و اعضاء کمسیون بهداشت مجلس سنا، ملاقات با وزیر بهداشت مکزیک، بازدید از دانشگاهUNAM مکزیکوسیتی و بازدید از موسسه تشخیص و اپیدمیولوژی این کشور از جمله برنامه های سفر دو روزه دکتر هاشمی است.

همچنین رییس سازمان غذا و دارو و رییس انستیتو پاستور کشورمان نیز مذاکراتی با طرف های مکزیکی خود خواهند داشت.

در این سفر دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر مصطفی قانعی رئیس انستیتو پاستور ایران ، دکتر محسن اسدی لاری قائم مقام وزیر در امور بین الملل و دکتر عباس زارع نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، وزیر بهداشت کشورمان را همراهی می کنند.

دیدار و گفتگو با سفیر ایران در مکزیک

وزیر بهداشت در دیدار با سفیر ایران در مکزیک، با اشاره به تقویت مناسبات ایران و کوبا و امضای ۱۲ سند همکاری و یک سند نهایی در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در هاوانا، اظهار داشت: افزایش همکاری های مشترک ایران با کشورهای منطقه آمریکای لاتین در شرایط جدید بین المللی، قطعا سودمند است و دکتر ظریف اصرار داشتند که به مکزیک سفر کنیم و امیدواریم که تفاهم و توافقاتی که در این کشور صورت می گیرد، برای کشور مفید و موثر باشد.

وی با اشاره به روی کار آمدن ترامپ و ایجاد دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا، گفت: این گونه اقدامات موجب افزایش موج منفی مردم و دولت مکزیک نسبت به آمریکا می شود و در ایران هم انتخاب ترامپ، باعث همبستگی بیشتر مردم شده و مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن با شکوه بسیار زیادی شرکت کردند.

هاشمی با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن برای مردم ایران به یک فریضه تبدیل شده است، افزود: خوشبختانه شاهدیم که دانش آموزان، دانشجویان و جوانان ایرانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن، حضور حداکثری دارند.

وزیر بهداشت اظهار داشت: به رغم بی انصافی هایی که در مورد برجام می شود اما این توافق، برکات زیادی برای کشور داشت که افزایش تعاملات بین المللی و انعقاد تفاهم نامه با کشورهای دنیا، نمونه ای از تاثیرات برجام و رفع تحریم ها در کشور است.

هاشمی یادآور شد: خانواده های کارکنان سفارت ایران در مکزیک مشکلات زیادی مانند دوری از کشور را تحمل می کنند اما نقش آنها بسیار مهم است و صمیمیتی که در بین آنها وجود دارد، کم نظیر است.