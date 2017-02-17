صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی وظیفه آحاد مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پیش از ظهر جمعه در نخستین همایش «زبان راجی میراث ماندگار دلیجان» که با حضور اساتید برجسته فرهنگ و زبان شناسی کشور در این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در استان مرکزی بیش از دو هزار اثر تاریخی و فرهنگی تاکنون ثبت شده که بیش از ۲۵۰ اثر آن به ثبت آثار ملی رسیده است و همچنین این استان یک اثر تاریخی ثبت جهانی شده دارد.

وی افزود: هنگامی که یک اثر به ثبت ملی می رسد یعنی حائز شرایط و شاخصه های ویژه ای است، بنابراین آحاد مردم ایران وظیفه دارند از آن حفاظت کنند.

حسینی بیان کرد: سه اثر از آثار تاریخی و فرهنگی به ثبت ملی رسیده استان مرکزی، متعلق به شهرستان دلیجان است که این آثار به ثبت ملی نرسید مگر با تلاش شبانه روزی دلیجانی ها و همچنین پیگیری های اعضای شورای شهر که این تلاش درخور قدردانی است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با اشاره به تنها اثر ثبت جهانی شده استان مرکزی یادآور شد: در استان مرکزی قنات های تاریخی بسیاری داریم از جمله قنات ابراهیم آباد که خوشبختانه اخیرا به ثبت جهانی رسید و امیدواریم این قنوات که شاهرگ حیاتی زندگی ما انسان ها هستند حفظ و نگهداری شوند.

وی خاطرنشان ساخت: شهرستان دلیجان خوشبختانه مسیر توسعه را در تمامی حوزه ها سپری می کند و برخی ویژگی ها از جمله قرار داشتن این شهرستان در مسیر کریدور ارتباطی اصلی کشور و عبور سالانه میلیون ها نفر از این شهر در این توسعه مزید بر علت شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با اشاره به وجود شهر نراق در دلیجان، که یکی از شهرهای تاریخی استان و کشور است و بافت تاریخی خود را حفظ کرده، گفت: این داشته های تمدنی و فرهنگی باید حفظ شوند و در این مسیر تمامی دستگاه های مرتبط باید برنامه ریزی و با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.