  1. استانها
  2. مرکزی
۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی:

صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی وظیفه آحاد مردم و مسئولان است

صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی وظیفه آحاد مردم و مسئولان است

دلیجان- مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی هر منطقه، وظیفه آحاد مردم و مسئولان است و نباید اجازه دهیم این داشته های ارزشمند به دست فراموشی سپرده شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پیش از ظهر جمعه در نخستین همایش «زبان راجی میراث ماندگار دلیجان» که با حضور اساتید برجسته فرهنگ و زبان شناسی کشور در این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در استان مرکزی بیش از دو هزار اثر تاریخی و فرهنگی تاکنون ثبت شده که بیش از ۲۵۰ اثر آن به ثبت آثار ملی رسیده است و همچنین این استان یک اثر تاریخی ثبت جهانی شده دارد.

وی افزود: هنگامی که یک اثر به ثبت ملی می رسد یعنی حائز شرایط و شاخصه های ویژه ای است، بنابراین آحاد مردم ایران وظیفه دارند از آن حفاظت کنند.

حسینی بیان کرد: سه اثر از آثار تاریخی و فرهنگی به ثبت ملی رسیده استان مرکزی، متعلق به شهرستان دلیجان است که این آثار به ثبت ملی نرسید مگر با تلاش شبانه روزی دلیجانی ها و همچنین پیگیری های اعضای شورای شهر که این تلاش درخور قدردانی است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با اشاره به تنها اثر ثبت جهانی شده استان مرکزی یادآور شد: در استان مرکزی قنات های تاریخی بسیاری داریم از جمله قنات ابراهیم آباد که خوشبختانه اخیرا به ثبت جهانی رسید و امیدواریم این قنوات که شاهرگ حیاتی زندگی ما انسان ها هستند حفظ و نگهداری شوند.

وی خاطرنشان ساخت: شهرستان دلیجان خوشبختانه مسیر توسعه را در تمامی حوزه ها سپری می کند و برخی ویژگی ها از جمله قرار داشتن این شهرستان در مسیر کریدور ارتباطی اصلی کشور و عبور سالانه میلیون ها نفر از این شهر در این توسعه مزید بر علت شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با اشاره به وجود شهر نراق در دلیجان، که یکی از شهرهای تاریخی استان و کشور است و بافت تاریخی خود را حفظ کرده، گفت: این داشته های تمدنی و فرهنگی باید حفظ شوند و در این مسیر تمامی دستگاه های مرتبط باید برنامه ریزی و با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.

کد مطلب 3909492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها