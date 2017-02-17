اجرایی شدن برگزیت دو سال زمان نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در سخنانی در حاشیه برگزاری نشست امنیتی مونیخ درباره برگزیت اظهار داشت: بسیار بعید به نظر می رسد که اجرایی شدن برگزیت زودتر از ۲ سال آینده محقق شود.

وی در ادامه افزود: اجرایی شدن طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیاز به ترتیب دادن نشست ها و انجام گفتگوهای لازم میان اتحادیه اروپا و انگلیس است که دستیابی به آن بیشتر از ۲ سال زمان نیاز دارد.

این در حالی است که «ترزا می» نخست وزیر انگلیس پیش تر اعلام کرده بود که بند ۵۰ پیمان لیسبون را برای آغاز مذاکرات خروج در ماه مارس اجرایی خواهد کرد که ممکن است تا ۲ سال طول بکشد.

از سوی دیگر مجلس عوام انگلیس به تازگی قانون خروج این کشور از اتحادیه اروپا را پس از حدود ۴۰ ساعت مذاکره تصویب کرد.



رئیس کمیسیون اروپا با بیان اینکه باید حداقل ۲۰ هزار قانون انگلیس پیش از خروج از اتحادیه اروپا تغییر داده شود، افزود: انگلیس تا زمانی که عضو در اتحادیه اروپا است حق امضای توافقنامه ها و معاهده های دوجانبه بازرگانی را ندارد.

