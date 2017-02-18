مادر کاروانسراها در بلاتکلیفی/یک اثر ملی درسایه اختلافات دو استان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-سید محمد حسن محمودی: آثار تاریخی همواره به عنوان یک ظرفیت مهم فرهنگی و گردشگری برای هر نقطه و شهری در ایران محسوب می شوند و مسئولان و مردم مناطق کشور تلاش دارند تا از این پتانسیل برای رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی خود بهره ببرند.

کاروانسرای دیرگچین از جمله آثار تاریخی منحصر به فرد و مطرح در ایران محسوب می شود که روزگاری در قلمرو شهرستان ورامین بوده اما امروز در حوزه استحفاظی شهرستان قم قرار دارد.

کاروانسرای دیرگچین که به عنوان مادرکاروانسراها معروف شده است به عنوان یک اثر ملی به حساب می آید و امروز مسئولان استان های تهران و قم در حوزه مالکیت این اثر تاریخی با هم اختلاف نظر دارند.

این کاروانسرا که مربوط به دوره ساسانی است، در سال۸۲ به ثبت ملی رسیده و امروز مدیران استان های قم و تهران، این اثر ماندگار تاریخی را متعلق به خود می دانند.

بر اساس اعلام مسئولان، کاروانسرای دیر گچین از نظر قضایی جز محدوده و قلمرو قم بوده ولی از نظر مالکیت در حوزه ثبتی ورامین محسوب می شود و این امر اختلافاتی را میان مسئولان دو استان به وجود آورده است.

مسئولان استان های قم و تهران نیز جلساتی را برای احقاق حق خود برگزار و مکاتباتی را انجام داده اند اما هنوز تکلیف این اثر تاریخی به طور کامل مشخص نیست.

بر اساس تقسیمات کشوری صورت گرفته، کاروانسرای دیرگچین در قلمرو استان قم است اما به گفته مسئولان، پلاک ثبتی آن به نام استان تهران صادر شده و۸۰ درصد عشایر ورامین از این محدوده استفاده می کنند.

برخی نیز اعتقاد دارند که این تقسیم بندی به درستی انجام نشده است و با توجه به نزدیکی این کاروانسرا و نقاط پیرامونی آن به ورامین، باید این محدوده در حوزه قلمرویی استان تهران و شهرستان ورامین باشد.

سند کاروانسرای دیر گچین به نام استان تهران صادر شده است

در این میان فرماندار قم در جلسه ستاد هماهنگی تسهیلات نوروزی بر احقاق حق مردم این منطقه تأکید کرد و اظهار داشت: کاروانسرای دیر گچین بر اساس اسناد مالکیتی متعلق به استان قم است.

رضا سیار افزود:به خاطر اهمال مسئولان قم، سند کاروانسرای دیر گچین از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران به نام منابع طبیعی این استان صادر شده است و سازمان جنگل ها ومراتع نیز مالکیت ثبتی این پلاک و پلاک های مجاور را نیز به منابع طبیعی استان تهران واگذر می کند.

وی ادامه داد: متن اعتراضی مسئولان استان قم برای ارسال به تهران در حال آماده سازی است و دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور باید به این قضیه ورود پیدا کرده و دستوری به اداره ثبت ورامین مبنی بر تغییر نام این اسناد به نام پلاک ثبتی صادر کند.

سیار گفت: قم باید با استفاده از اسناد بالادستی نسبت به احقاق حق خود اقدام کند، چرا که در صورت حل نشدن موضوع، کاروانسرای دیر گچین از نظر قضایی جز محدوده و قلمرو قم است ولی از نظر مالکیت در حوزه ثبتی ورامین محسوب می شود.

تقسیمات کشوری در سال ۸۳ بخشی از مناطق ورامین را از این شهرستان جدا کرد

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک و عضو مجمع نمایندگان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت مالکیت کاروانسرای دیر گچین و برخی میراث های فرهنگی دیگر اظهار داشت: در سال ۸۳ و در بازبینی تقسیمات کشوری، بخشی از میراث فرهنگی متعلق به شهرستان ورامین و استان تهران از این منطقه جداشد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان بنده نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی نبودم و در این تقسیم بندی، بخشی از میراث های فرهنگی و مراتع ورامین به استان های سمنان و قم متصل شد.

در تقسیم بندی سال ۸۳ بخش عمده ای از مناطق کویری و مرتعی ورامین که عشایر از آن استفاده می کردند به استان های دیگرمتصل شد

وی با اشاره به این نکته که این تقسیم بندی به ضرر منطقه ورامین تمام شد، ادامه داد: در تقسیم بندی سال ۸۳ بخش عمده ای از مناطق کویری و مرتعی ورامین که عشایر از آن استفاده می کردند به استان های دیگرمتصل شد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران با ابراز تعجب از عدم اعتراض مسئولان وقت ورامین به تقسیمات صورت گرفته، اضافه کرد: پس از این تقسیمات و جدا شدن بخش هایی از مناطق کویری و مرتعی شهرستان ورامین، اعتراضی نیز از سوی مسئولان صورت نپذیرفت.

مکاتبات برای بازگرداندن اراضی مرتعی و کویری شهرستان ورامین ادامه دارد

نقوی حسینی با اشاره به مکاتبات و جلسات برگزار شده برای احقاق حق مردم شهرستان ورامین عنوان کرد: زمانی که مسئولیت نمایندگی مردم منطقه ورامین به بنده واگذار شد، مکاتبات مکرری برای اصلاح تقسیمات صورت گرفته در سال ۸۳ انجام شد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در جلساتی نیز که در این زمینه برگزار شد، این موضوع مورد تأکید قرار گرفت که در حوزه مراتع، ۸۰ درصد عشایری که از این ظرفیت استفاده می کنند، ساکن ورامین بوده و ۲۰ درصد متعلق به دو استان دیگر است.

وی با اشاره به ارائه استدلال های منطقی در جلسات برگزار شده توسط مسئولان ورامینی عنوان کرد: آثار ارزشمندی با تقسیمات صورت گرفته در سال ۸۳ از ورامین جدا شد که ضرورت بازگرداندن آن به این منطقه احساس می شود.

نقوی حسینی تأکید کرد: استدلال های منطقی خود را به مسئولان و مدیران مربوطه ارائه داده ایم و اعلام کردیم که افرادی که می خواهند از ظرفیت های موجود و آثار تاریخی این منطقه بازدید به عمل آورند، باید از استان تهران و شهرستان ورامین عبور کنند و این مناطق کویری و مرتعی و میراث های فرهنگی با ورامین قرابت بیشتری دارند و از گذشته این محدوده ها در قلمرو استان تهران بوده است.

هم اکنون با وجود برگزاری جلسات متعدد، مالکیت کاروانسرای دیر گچین در هاله ای از ابهام قرار دارد

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که هم اکنون کاروانسرای دیر گچین و برخی آثار تاریخی متعلق به ورامین است یا خیر، اظهار داشت: هم اکنون با وجود برگزاری جلسات متعدد، مالکیت این اماکن تاریخی در هاله ای از ابهام قرار دارد.

وی افزود: بر اساس تقسیمات کشوری در سال ۸۳ و به لحاظ سرزمینی کاروانسرای دیر گچین در زمره قلمرو استان قم به حساب می آید.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پیگیری های لازم برای بازگرداندن محدوده های کویری و مرتعی شهرستان ورامین که در گذشته در حوزه سرزمینی و قلمرویی این شهرستان بوده، با جدیت ادامه پیدا می کند.

به هر ترتیب اختلاف نظرها به دلیل برخی اشتباهات محاسباتی در تقسیمات کشوری میان شهرستان ورامین و دو استان قم و سمنان ادامه دارد و باید مسئولان مربوطه از جمله مدیران وزارت کشور در این زمینه چاره اندیشی کرده و با اتخاذ تصمیمی مناسب، به این مناقشات پایان دهند.