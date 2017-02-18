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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۱

حزب الله برای ترامپ خط قرمز تعیین کرد

حزب الله برای ترامپ خط قرمز تعیین کرد

یک منبع نزدیک به حزب الله اعلام کرد که سخنان روز پنجشنبه سید حسن نصرالله با هدف رساندن پیامی روشن به دولت ترامپ مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، یک منبع نزدیک به حزب الله به رویترز گفت: حزب الله تا کنون هیچ نگرانی از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا نداشته است، حتی هفته گذشته او را احمق نامید و خطوط قرمزی برای او در زمینه هرگونه تهدید علیه لبنان یا اقدام علیه حضور حزب الله در سوریه ترسیم کرد.

این منبع افزود: سخنان روز پنجشنبه سید حسن نصر الله پیامی روشن برای دولت ترامپ داشت و آن اینکه حزب الله می تواند منافع آمریکا را با حمله به مراکز حیاتی اسرائیل، هدف قرار دهد.

نصر الله روز پنجشنبه تأکید اگر اسرائیل به لبنان حمله کند، حزب الله نیروگاه هسته ای دیمونا در اراضی اشغالی را هدف قرار می دهد.

کد مطلب 3909990
سمیه خمارباقی

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