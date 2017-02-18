کتاب «آدمی دیگر ؛ قدرت حال» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آدمی دیگر ؛ قدرت حال» نوشته اکهارت تُلی توسط سیامک عاقلی ترجمه و به همت انتشارات نامک منتشر شد. نویسنده در مقدمه درباره چگونگی پیدایش و هدف این کتاب می نویسد: این کتاب تا آن جا که لفظ قادر به بیان مقصود است، حاوی اصل و چکیده راهنمایی هایم به افراد و گروه های علاقه مند به سلوک معنوی و باطنی طی ده سال گذشته در اروپا و آمریکایی شمالی است.

کتاب حاضر در شکل کنونی اش در پاسخ به پرسش هایی شکل گرفت که افراد در سمینارها، کلاس ها و جلسات مشاوره خصوصی- اغلب فی المجلس- می پرسیدند. و من شکل پرسش و پاسخ را در کتاب حفظ کردم. من در این کلاس ها و جلسات تقریبا به اندازه پرسش کنندگان آموخته ام و به دست آورده ام. پاره ای از پرسش ها و پاسخ ها را لفظ به لفظ در کتاب آورده ام. برخی دیگر را که عام بودند، یعنی پرسش هایی را که مکرر پرسیده می شدند به صورت یک پرسش واحد درآوردم و جوهر پاسخ های متفاوتی را که به آنها می دادم استخراج کردم و به صورت یک پاسخ واحد درآوردم. پاره ای وقت ها، در هنگام نوشتن کتاب، پاسخ به کلی جدیدی به ظهور می رسید که عمیق تر و پربصیرت تر از پاسخ های شفاهی ام بود. تعدادی پرسش هم ویراستار کتاب برای وضوح برخی نکات به متن افزود. چنان که ملاحظه خواهید کرد از ابتدا تا انتهای کتاب گفت و گوها در دو سطح کاملا متفاوت در نوسان است.

نویسنده در ادامه می نویسد: کتاب را فقط با ذهنتان نخوانید. در موقع خواندن مراقب «پاسخ های حسی» خود و احساس بازشناسی چیزی در عمق درونتان باشید. من قادر نیستم حقیقت معنوی ای را بی آن که شما در عمق درونتان از آن بی خبر باشید برای شما بیان کنم. تمام کاری که از من ساخته است به یاد آوردن و بیدار کردن فراموش شده هاست. در آن صورت دانش زنده و در حال یعنی دانشی کهن و در عین حال همواره نو، فعال می شود و از تک تک سلول های جسمتان آزاد و رها می شود.

وی در ادامه می گوید: در اغلب اوقات کوشیده ام واژه های را به کار گیرم که به زبان عموم تعلق دارد و هدفم دسترسی به طیف گسترده تری از خوانندگان بوده است. این کتاب باز گفت امروزینه همان یگانه تعلیم معنوی همیشگی، یعنی ذات و سرشت همه خرد جاویدان یا حکمت خالده است. این کتاب از منابع بیرونی اخذ نشده، بلکه محصول یگانه منبع راستین درونی است؛ و اگر می بینید برخی وقت ها سخنانم شدت وحدت پیدا می کنند، برای عبور از میان لایه های سنگین مقاومت فکری و رسیدن به جایگاهی در درون شماست که در آن جا همان چیزی را که من می دانم شما هم می دانید، جایی که حقیقت موقعی که شنیده می شود مورد تشخیص قرار می گیرد. در آن جا با احساسی از تعالی و سرزندگی پرحدت روبرو می شوید، چرا که چیزی از درونتان می گوید: آری می دانم که این صادق است.

مترجم درباره کتاب می آورد: این کتاب بیان امروزینه همان حکمت و خرد جاویدانی است که بزرگان معرفت در طی اعصار و قرون بدان اشارت ورزیده اند، کسانی همچون مولانا در فرهنگ ما. اکهارت مبلَغ هیچ مرام و آئینی نیست و تمام سعی اش بیدار کردن ما از خطایی ذهنی است که از دل آن رنج و جهل زاییده می شود: همان خطایی که انیشتین از آن به عنوان «خطای باصره آگاهی» یاد کرد و مولانا در جایی از آن به «توهم گنج» یاد می کند.

کتاب «آدمی دیگر ؛ قدرت حال» نوشته اکهارت تُلی و ترجمه سیامک عاقلی از ده فصل و در ۲۱۹ صفحه به همت نشر نامک با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و به قیمت ۱۳۰۰۰تومان منتشر شد.