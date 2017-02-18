بررسی کاهش ۲۰ درصدی نرخ پهنای باند ارتباطات داخلی برای اپراتورها

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست‌های تعرفه‌ای وزارت ارتباطات برای استفاده از ترافیک ارتباطات در داخل کشور، گفت: با هدف افزایش میزان تولید محتوا در داخل کشور و استفاده از ارتباطات داخلی، موضوع کاهش نرخ پهنای باند را بررسی می‌کنیم.

وی ادامه داد: این کاهش نرخ، مربوط به پهنای باند داخلی برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور خواهد بود تا میزان هزینه‌ای که برای ترافیک ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات پرداخت می‌کنند، نسبت به ترافیک بین‌الملل متفاوت باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بر این اساس موضوع کاهش نرخ پهنای باند در شبکه ملی اطلاعات را در کمیسیون تنظیم مقررات در دست بررسی داریم.

واعظی گفت: برای تعرفه دسترسی کاربران به محتوای داخلی نیز بر اساس سیاست‌های تعیین شده، قیمت را به نصف قیمت ارتباطات اینترنت بین‌الملل کاهش دادیم و نظرمان این است که تا زمانی که زمینه‌ای فراهم باشد، باز هم کاهش قیمت را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: فعلاً سیاست تعرفه‌ای خود را برای استفاده از ترافیک ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات به کار گرفته‌ایم که در صورت تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات، این کاهش قیمت پهنای باند به اپراتورها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، پیش از این نیز وزیر ارتباطات از کاهش قیمت استفاده از اینترنت در شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی برای کاربران نهایی به یک دوم قیمت ارتباطات اینترنت بین‌الملل خبر داده بود که به گفته وی، قرار بود از نیمه دوم بهمن ماه توسط اپراتورها برای کاربران اجرایی شود.

فاز دوم شبکه ملی اطلاعات در دهه فجر بهره‌برداری شد و به دنبال آن، کاربرانی که از محتوای داخلی در بستر این شبکه استفاده کنند، هزینه‌ای نصف قیمت اینترنت بین‌الملل پرداخت خواهند کرد.