وقف یک سنت کهن و ریشه دار/ نیازهای جدید جامعه شناسایی و معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم ایلام در خصوص سنت حسنه وقف گفت: وقف یک سنت حسنه است و اگر کسی سرمایه و مالی دارد و بخواهد بعد از حیات خود از آن استفاده مناسب داشته باشد باید وقف کند.

وی ادامه داد: از زمان صدر اسلام وقف یک سنت رایج با کار ویژه های متعدد در جامعه حضور وبروز داشته بوده و منفعت عمومی نیز دارد.

وی افزود: خیلی از افراد با ساخت مدرسه و مسجد کار وقف را انجام می دهند و یا حتی زمین کشاروزی نیز وقف می شود که درآمد حاصل از آن برای استفاده نیازمندان مورد مصرف قرار می گیرد.

وی گفت: وقف یک سنت ارزشمند است به طوریکه در کشورهای اروپایی هم این سنت در قالب موسسات خیریه انجام می شود.

وی افزود: علی رغم اینکه دارای این سنت کهن هستیم اما نتوانستیم این موضوع را مطرح کنیم که موقوفات قدرتمندی داشته باشیم تا در گستره جغرافیایی وسیع تری خدمات عمومی ارائه کنند.

میرزایی گفت: در حال حاضر باید در راه وقف برای کمک به افراد نیازمند بیشتر تمرکز داشته باشیم. افراد نیازمندی تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند توانایی و منابع آنها برای پوشش دادن افراد نیازمند محدود و کم است بنابراین اگر موسساتی که بر مبنای وقف هستند بتوانند بخشی از نیازهای این افراد را تحت پوشش قرار دهند خیلی عالی است. به عنوان مثال مکانی که وقف می شود و درآمدزا است درآمد حاصل از آن را برای هزینه تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان بی بضاعت هزینه شود.