۶ماه زمان احداث زیرگذر۱۵خرداد/پروژه مترو به قطار تبدیل شد

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قطار حومه ای تهران-ورامین-پیشوا اظهار داشت: به نظر بنده یکی از پروژه هایی که در آن به ورامین ظلم شد و وزارت راه و شهرسازی در آن نقش اصلی و کلیدی داشت، پروژه متروی تهران به قرچک، ورامین و پیشوا است و این موضوع را بارها بیان کردم.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: این پروژه در دولت گذشته توسط شرکت متروی تهران در حال انجام بود.

وی با اشاره به این نکته که شرکت مترو، تنها مجری این پروژه بود، ادامه داد: شرکت متروی تهران صاحب اصلی این پروژه به حساب نمی آمد و فقط مجری این طرح بود و کار خود را به خوبی انجام می داد.

در دولت یازدهم پروژه مترو به قطار حومه ای تبدیل شد

عضو مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به واگذاری این پروژه مهم از شرکت مترو به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: با روی کارآمدن دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی موضوع قطار حومه ای را مطرح و اعلام داشت که با اجرای این پروژه خدمات بهتر و مطلوب تری به مردم و شهروندان ارائه خواهد شد.

وی عنوان کرد: مسئولان دولتی و وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کردند که امروز در همه جای دنیا، قطار حومه ای برای جابجایی مردم مورد استفاده قرار گرفته و این طرح در مسیر تهران به قرچک، ورامین و پیشوا نیز عملیاتی می شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دولت و وزارت راه و شهرسازی با استدلال های مختلف، این پروژه را از شرکت مترو گرفتند، اگرچه قول دادند همان پروژه توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجرایی و عملیاتی شود.

فاز نخست پل امام رضا(ع) سه سال به طول انجامید

وی اجرای پل امام رضا(ع) را در راستای طرح قطار حومه ای تهران به ورامین و پیشوا عنوان کردو افزود: فاز نخست پل امام رضا(ع) بیش از سه سال به طول انجامید و در این مدت مردم و شهروندان ورامینی با مشکلات متعددی مواجه شدند.

نقوی حسینی با اشاره به اجرای فاز دوم پل امام رضا(ع) بیان داشت: هم اکنون نیز فاز دوم پل امام رضا(ع) در حال اجرا است و مسئولان راه آهن و وزارت راه و شهرسازی وعده داده اند که این پروژه تا پایان اسفندماه سال جاری به پایان برسد که هنوز خبری از تحقق این وعده نیست.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در ادامه به آخرین وضعیت زیرگذر ۱۵ خرداد ورامین اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای پروژه قطار حومه ای، پل کارخانه قند نیز تخریب و زیر گذر ۱۵ خرداد در حال احداث است.

زیر گذر ۱۵ خرداد ورامین باید شش ماهه احداث شود

وی ادامه داد: بنده در همان زمان نیز اعلام کردم که متولی امور شهری، شهرداری و شورای اسلامی شهر است و باید هر گونه طرحی، در این مجموعه به تصویب برسد که مسئولان شرکت راه آهن، طرح زیرگذر ۱۵ خرداد را به صحن علنی شورای شهر برده و آن را به تصویب رساندند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر اساس وعده مسئولان وزارت راه و شهرسازی، زیر گذر ۱۵ خرداد باید در مدت شش ماه احداث و ساخته شود و هم اکنون بیش از یک ماه از زمان تعیین شده باقی مانده است و دورنمایی که نشان دهد در این مدت، پروژه زیر گذر ۱۵ خرداد به اتمام می رسد، وجود ندارد.

وی ادامه داد: هم اکنون که بنده در حال مصاحبه هستم، ترافیک سنگینی در منطقه کارخانه قند وجود دارد و شهروندان و مردم تمامی مشکلات موجود را تحمل می کنند و امیدواریم این پروژه هر چه زودتر به پایان برسد.