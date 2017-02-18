توزیع نامحدود برنج و شکر برای تنظیم بازار/میزان ذخایر کافی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ حسن عباسی معروفان، در خصوص تنظیم بازار شب عید کالاهای اساسی اظهارداشت: طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازارکشور، از ابتدای بهمن ماه توزیع نامحدود برنج وارداتی و شکر توسط این شرکت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف، آغازشده و تا پایان فروردین ماه سال ۹۶ ادامه خواهد داشت.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: کارگروه‌های تنظیم بازار در هر استان، تعیین فروشگاه‌های توزیع کننده و نظارت بر توزیع برنج و شکر را بر عهده دارند.

عباسی معروفان با تاکید بر اینکه امسال قیمت عرضه کالاهای اساسی برای تنظیم بازار شب عید نسبت به سال قبل افزایشی نداشته است، خاطر نشان کرد: عرضه کالاهای در اختیار با قیمت مصوب و بدون محدودیت، آرامش بازار را رقم زده است و در حال حاضر هیچگونه مشکلی بابت تنظیم بازار این کالاها وجود ندارد.

وی درخصوص قیمت عرضه کالای شکر، اظهار کرد: براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، قیمت شکر سفید تصفیه شده درجه یک تحویل درب کارخانه ۲۵۲۰ تومان و برای فروش فله‌ای در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ۲۸۵۵ تومان تعیین شده است.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ قیمت عرضه برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی را برای مصرف کننده نهایی ۳۸۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: برنج وارداتی DM با قیمت نهایی ۲۷۰۰ تومان در سراسر کشور به مصرف کننده نهایی فروخته خواهد شد.

عباسی معروفان در پایان تاکید کرد: ذخایرکالاهای اساسی برنج و شکر به حد وفور در کشور وجود دارد و به هر میزان که بازار نیاز داشته باشد، توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف عرضه و توزیع خواهد شد.