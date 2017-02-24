به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بحث تنظیم بازار اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ به‌ خصوص در سال‌جاری که بازار کالاهای اساسی وضعیت چندان مطلوبی نداشته و برخی از این کالاها مانند گوشت قرمز و برنج افزایش قیمت چشمگیری داشته‌اند.

همچنین سرمازدگی باغات مرکبات در پاییز امسال، باعث افت کیفیت پرتقال شمال و کاهش شدید قیمت این محصول شد؛ ضمن اینکه در حال حاضر شرایط پیش آمده برای پرتقال شمال سبب شده قیمت پرتقال جنوب افزایش چشمگیری در بازار پیدا کند و به حدود ۱۰ هزارتومان برسد.

علاوه بر این، طی روزهای اخیر قیمت مرغ نیز به پرواز در آمده و به ۷۹۵۰ تومان رسیده است؛ شرایط مذکور کار تنظیم بازار را برای دولت دشوارتر از سال‌ گذشته می‌کند و نیاز است که مسئولان با اتخاذ تدابیری هوشمندانه و به موقع، وظیفه تنظیم بازار شب عید را به درستی انجام دهند تا مصرف کنندگان متضرر نشوند.

عرضه مرغ ۵۵۰۰ و گوشت ۲۲۵۰۰ تومانی

به گفته مسئولان، در حال حاضر توزیع برخی اقلام تنظیم بازاری آغاز شده و عرضه برخی دیگر نیز به زودی آغاز خواهد شد، در این زمینه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توزیع مرغ و گوشت تنظیم بازاری به صورت بخش‌نامه به تمام استان‌های کشور ابلاغ شده است، اظهار داشت: در حال حاضر ذخایر گوشت قرمز منجمد و مرغ منجمد شرکت پشتیبانی اموردام بیش از آن میزانی است که دولت به ما تکلیف کرده؛ ضمن اینکه توزیع مرغ منجمد از روز چهارشنبه هفته ای که گذشت در میادین آغاز شده است.

علیرضا ولی، با بیان اینکه توزیع گوشت پیش از این در بازار انجام می‌شد، افزود: برای تنظیم بازار مرغ و گوشت، اولویت نخست عرضه این کالاها به تعاونی‌های مصرف بر اساس تعداد اعضای آنها بوده تا تقاضا در بازار کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: عرضه این محصولات در فروشگاه‌های بهاره نیز در دستور کار قرار گرفته، ما در این فروشگاه‌ها غرفه خواهیم داشت و مرغ و گوشت منجمد توزیع می‌کنیم، ضمن اینکه توزیع این کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: مرغی که امسال توسط این شرکت توزیع می‌شود، کالایی بسیار کیفی است که قابلیت صادرات و کد IR داشته که قیمت خیلی مناسبی هم دارد.

کاهش نرخ مرغ با مصوبه چهارشنبه تنظیم بازار

ولی اضافه کرد: ما هر کیلوگرم مرغ را در سردخانه به قیمت ۵۵۰۰ تومان به متقاضیان عرضه می‌کنیم؛ اما ستاد تنظیم بازار روز چهارشنبه هفته جاری این مبلغ را کمتر اعلام کرده و به محض اینکه آن را ابلاغ کند، اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که مبلغ فوق توسط ستاد تنظیم بازار اعلام نشود، ما نمی‌توانیم آن را رسانه‌ای کنیم، تاکید کرد: نرخ نهایی هر کیلوگرم مرغ منجمد برای مصرف کنندگان حداکثر باید ۴۰۰ تومان بیشتر از قیمتی که شرکت پشتیبانی عرضه می‌کند، باشد.

ولی با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام، گوشت منجمد را نیز به قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کند، گفت: ستاد تنظیم بازار هر استان مشخص می‌کند که این محصول باید در نهایت با چه قیمتی به دست مصرف کنندگان برسد؛ ولی در حال حاضر روال این است که حدود هزار تومان تفاوت قیمت در این میان وجود دارد.

توزیع گوشت گرم گوسفند بزودی آغاز می‌شود

وی درباره توزیع گوشت گرم نیز با اشاره به اینکه عرضه این کالا هم اکنون درحال انجام است، افزود: هم اکنون در برخی از غرفه‌های میادین میوه و تره بار و همچنین یک فروشگاه زنجیره ای در سطح وسیع ما گوشت گرم گوساله توزیع می‌کنیم؛ تا چند روز آینده گوشت گوسفند نیز در این اماکن توزیع خواهد شد.

ولی به این پرسش که آیا توزیع گوشت گرم فقط محدود به مراکز مذکور می‌شود؟ پاسخ داد: فعلا در این اماکن توزیع انجام می‌شود؛ اما ما پیگیر هستیم که این کار در تمام فروشگاه‌ها انجام شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره میزان توزیع مرغ و گوشت منجمد و دخایر این کالاها، گفت: نمی‌توانیم در این زمینه آماری اعلام کنیم؛ اما این میزان بیشتر از تکلیفی است که دولت بر عهده ما نهاده است.

زمان توزیع میوه شب عید فعلا مشخص نیست

بر اساس این گزارش، میوه شب عید نیز یکی از مهم‌ترین اقلام تنظیم بازاری است و با توجه به شرایط خاصی که امسال برای پرتقال شمال ایجاد شده، نگرانی‌هایی در این زمینه به وجود آمده که البته مسئولان دولتی این نگرانی‌ها را بی‌مورد می‌دانند. در این راستا، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان آغاز توزیع میوه‌های تنظیم بازار عید از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ اظهار داشت: هنوز کارگروه تنظیم بازار در این زمینه تصمیمی اتخاذ نکرده، متعارف این است که از ۲۰ اسفندماه این کار آغاز ‌گردد؛ اما احتمال دارد این تاریخ به توجه به شرایط بازار جا به جا و توزیع دیرتر یا زودتر از زمان مذکور شروع شود.

حسین صفایی تاکید کرد: به هرحال هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. وی درباره حجم سیب درختی و پرتقالی که قرار است برای این ایام توزیع شود، افزود: میزان این محصولات مشخص شده اما نمی‌توان آن را رسانه‌ای کرد.

صفایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره واردات پرتقال از مصر و توزیع این محصولات برای تنظیم بازار شب عید، اضافه کرد: طی روزهای آینده یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در نشستی مطبوعاتی درباره این مساله به طور مفصل صبحت خواهد کرد.

*توزیع نامحدود برنج و شکر+ لیست قیمت‌ها

براساس این گزارش، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در خصوص تنظیم بازار شب عید کالاهای اساسی اظهارداشت: طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازارکشور، از ابتدای بهمن ماه توزیع نامحدود برنج وارداتی و شکر توسط این شرکت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف، آغازشده و تا پایان فروردین ماه سال ۹۶ ادامه خواهد داشت.

حسن عباسی معروفان افزود: کارگروه‌های تنظیم بازار در هر استان، تعیین فروشگاه‌های توزیع کننده و نظارت بر توزیع برنج و شکر را بر عهده دارند.

این مقام مسئول دولتی با تاکید بر اینکه امسال قیمت عرضه کالاهای اساسی برای تنظیم بازار شب عید نسبت به سال قبل افزایشی نداشته است، خاطر نشان کرد: عرضه کالاهای در اختیار با قیمت مصوب و بدون محدودیت، آرامش بازار را رقم زده است و در حال حاضر هیچگونه مشکلی بابت تنظیم بازار این کالاها وجود ندارد.

وی درخصوص قیمت عرضه کالای شکر، اظهار کرد: براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، قیمت شکر سفید تصفیه شده درجه یک تحویل درب کارخانه ۲۵۲۰ تومان و برای فروش فله‌ای در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ۲۸۵۵ تومان تعیین شده است.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ قیمت عرضه برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی را برای مصرف کننده نهایی ۳۸۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: برنج وارداتی DM با قیمت نهایی ۲۷۰۰ تومان در سراسر کشور به مصرف کننده نهایی فروخته خواهد شد.

عباسی معروفان در پایان تاکید کرد: ذخایرکالاهای اساسی برنج و شکر به حد وفور در کشور وجود دارد و به هر میزان که بازار نیاز داشته باشد، توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف عرضه و توزیع خواهد شد.