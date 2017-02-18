توجه به معنویت در تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تربیت و سبک زندگی در عصر رسانه روز شنبه باحضور ۴۰۰ نفر از بانوان فرهیخته، مبلغات و نیز دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و هیئت های مذهبی در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام عباس نظری در این مراسم اظهارداشت: انتخاب هدفهای تربیتی در مسائل انسان شناسی ریشه دارد و با توجه به اهداف تعیین شده باید نوع روشهای تربیتی را انتخاب کنیم.

وی افزود: یکی از امور مهم در رشد و تعالی انسانها، پیشرفت در زمینه امور معنوی است و بر اساس آموزه های دینی باید تلاش کنیم تا هر روزمان با دیروز تفاوت کند تا در مسیر متوقف نشویم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی بیان کرد: در شرایطی که دشمنان با تهاجم فرهنگی در صدد آسیب رساندن به باورهای دینی و اعتقادی جوانان و نوجوانان ما هستند باید تلاش کنیم در کنار مسائل علمی به امور مذهبی و اعتقلادی نیز توجه بیشتری کنیم.

وی یادآورشد: در کنار تربیت جسمانی، دینی، عاطفی و اخلاقی باید به تربیت سیاسی و حتی جنسی هم توجه کنیم و این مسائل را در برنامه های مهارت آموزی پیش بینی کنیم.

حجت الاسلام نظری اضافه کرد: حضور والدین در کلاس های آموزشی برای ارتقاء سطح دانش و بینش علمی و دینی ضروری است و هرچقدر در این زمینه سرمایه گذاری کنیم به نتایج بهتری دست خواهیم افت.