تصویرگر و نویسنده منتخب ایران در نمایشگاه بولونیا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه سومین دوره مسابقه و کارگاه خلق کتاب تصویری عصر امروز شنبه ۳۰ بهمن به میزبانی موسسه نمایشگاههای فرهنگی و باحضور مدیرعامل این موسسه و نیز رئیس انجمن تصویرگران ایران و رئیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار شد.

امیرمسعود شهرام نیا مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی در این مراسم که در سالن زنده یاد علی عاشوری در این موسسه برگزار شد همکاری موسسه متبوعش را با دو نهاد صنفی حوزه خلق کتاب تصویری یعنی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و انجمن تصویرگران ایران مثبت ارزیابی کرد و با اذعان به عدم حمایت های مناسب دولت از این حوزه به رغم ظرفیت هایی که در آن وجود دارد، گفت: تصویرگران ایرانی کتاب کودک در آوردگاههای مختلف در جهان خوش درخشیدند. با این وجود بروز و ظهور ما در این حوزه کمتر از توان، ظرفیت و استعدادهایمان بود.

وی با اشاره به ضعف های حوزه تصویرگری کتاب در ایران بویژه در حوزه بازاریابی و تجارت گفت: موسسه نمایشگاههای فرهنگی به عنوان نماینده نشر ایران در بازارهای جهانی وظیفه خود می داند که زمینه را برای نمایش ظرفیت های تصویرگری کتاب در نمایشگاه های خارجی فراهم کند.

مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی و قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خواستار استفاده تصویرگران حوزه کتاب از ظرفیت های این نمایشگاه شد و گفت: ایران در حال حاضرسالیانه در حدود ۱۲ نمایشگاه خارجی کتاب شرکت می کند و ضروری است که توان حوزه تصویرگری کتاب ما هم در این آوردگاهها به معرض دید گذاشته شود.

در ادامه این مراسم فریدون عموزاده خلیلی رئیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هم در سخنانی با ابراز خرسندی از همکاری انجمن متبوعش با انجمن تصویرگران ایران و موسسه نمایشگاههای فرهنگی در برگزاری کارگاه یاد شده اظهار امیدواری کرد: روند خلق کتاب تصویری در ایران شتاب بیشتری بگیرد.

همچنین کیانوش غریب پور رئیس انجمن تصویرگران ایران با اشاره به دو دوره نخست مسابقه و کارگاه آموزشی خلق کتاب تصویری درسالهای ۹۳ و ۹۴، دوره سوم این کارگاهها را بسیار بهتر از آن دو دوره ارزیابی کرد و گفت خوشحالیم که موسسه نمایشگاههای فرهنگی که زمینه برگزاری این کارگاهها را فراهم کرد، خود حامی و اسپانسر حضور نویسندگان و تصویرگران منتخب در نمایشگاههای خارجی شده است.

وی همچنین با اشاره به نزدیک بودن داوری ها در این دوره از کارگاههای آموزشی به جهت کیفیت بالای آثار، منتخبین سومین مسابقه و کارگاه خلق کتاب تصویری را به شرح زیر معرفی کرد:

شهرزاد شهرجردی و غزل فتح اللهی برای نویسندگی و تصویرگری کتاب «تو یک جهانگردی»

همچنین مهسا هدایتی و علی اصغر ماتک برای خلق تصویری کتاب «راز کوچولو» شایسته تقدیر شناخته شدند که با موافقت مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی مقرر شد نیمی از هزینه های حضور آنها نیز در نمایشگاه کتاب بولونیا ۲۰۱۷ (و یا در صورت میسر نشدن حضور آنها در این نمایشگاه در یکی از نمایشگاههای کتاب شانگهای و یا تفلیس) پرداخت شود.