به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه خبری تحلیلی «خط حزب الله» در جدیدترین شماره خود به مرور مهمترین بیانات رهبر انقلاب در سال جاری درباره موضوع معیشت مردم و توجه دادن مسئولان به این حوزه، پرداخته است.

متن این گزارش به شرح زیر است؛

«مطلب بعدی که می خواهم عرض بکنم، خطاب به مسئولین محترم کشور است. به مسئولین عرض میکنم که این حضور مردمی در بیست و دوم بهمن را به حساب گلایه نداشتن آنها از فعالیت های ما مسئولین به حساب نیاورید. مردم گله مندند؛ از بسیاری از چیزهایی که در کشور می گذرد، مردم گله مندند. ۲۷/۱۱/۹۵»

این جملات عتاب آمیز رهبر انقلاب اسلامی است که در دیدار مردم آذربایجان، خطاب به مسئولان کشور بیان شده است. سخنانی مهم که به لحاظ الفاظ و ادبیات حاوی انتقادهای کم سابقه ایشان از وضعیت اقتصادی کشور و همچنین ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم است.

رهبر انقلاب البته در سال جاری چندبار دیگر نیز لب به انتقاد گشوده و حتی بالاتر از آن به نمایندگی از همه مسئولان از وضعیت اقتصادی کشور و به خصوص معضل بیکاری جوانان ابراز شرمندگی کرده بودند: «همینطور مدام همه ما می گوییم؛ دولتی می گوید، مجلسی می گوید، اقتصاددانِ آزادِ روزنامه ای میگوید که فلان درصد از کارخانه ها تعطیلند یا مثلاً کمتر از نصف ظرفیت کار میکنند... وقتی انسان این را می بیند شرمنده می شود؛ یعنی شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که بیکار می رود خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است ۱۶/۳/۹۵»

چند ماه بعد در دیدار اقشار مختلف مردم فرمودند: «بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه مندم نسبت به مسئله معیشت مردم اما هرچه فکر میکنم... اینکه ما گفتیم اقدام و عمل، البته حالا مشغولند، باید ان شاءالله نتیجه کار محسوس بشود، ملموس بشود که مردم حس کنند، لمس کنند؛ راه این است. ۱۱/۵/۹۵»

اما مطالبه رهبر انقلاب در ماههای پایانی سال گویای ارزیابی دیگری است: «مردم گله مندند؛ از بسیاری از چیزهایی که در کشور می گذرد، مردم گله مندند. مردم با تبعیض میانه ای ندارند؛ هرجا تبعیض ببینند، احساس ناراحتی و رنج می کنند. هرجا کم کاری ببینند همینجور، هرجا بی اعتنائی به مشکلات ببینند همینجور، هرجا پیش نرفتن کارها را ببینند همینجور؛ مردم گله مندند... ما امروز دچار مشکلیم، نمی شود مشکلات مردم و گلایه های مردم را نادیده گرفت؛ مسئولین باید جدّی بگیرند. مسئله بیکاری مهم است، مسئله رکود مهم است، مسئله گرانی مهم است؛ اینها مسائلی است که وجود دارد. البتّه مسئولین تلاش می کنند، ما می بینیم امّا ظرفیت ها بیش از اینها است. من حالا ان شاءالله در وقت خودش عرض خواهم کرد. ۲۷/۱۱/۹۵»

خطر البته از چند سال قبل گوشزد شده است. نقشه دشمن خبیث ملت ایران به خوبی از سوی رهبر حکیم انقلاب تشخیص داده شده و هشدار لازم هم داده شده است: «بنده چهار پنج سال یا شش سال قبل از این در سخنرانی اوّل سال گفتم که امروز نگاه دشمنان ملّت ایران به مسئله اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد کشور فشار بیاورند؛ اقتصاد کشور را آنچنان زیر فشار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. وقتی مردم دچار مشکل شدند، دل زده میشوند، دلسرد میشوند؛ دشمن همین را میخواهد. دشمن میخواهد مردم از انقلابشان، از نظامشان، از دولتشان، از کشورشان دلسرد بشوند، دل زده بشوند؛ لذا روی مسئله اقتصاد فشار می آورد و فشار آوردند. مسئولین باید به این نکته توجّه کنند. ۲۷/۱۱/۹۵»

ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور، هشدار در خصوص جنگ اقتصادی طراحی شده توسط دشمن و مطالبه از مسئولان کشور به خصوص دولت محترم برای بهبود مشکلات مردم، سه محور کلی بیانات رهبر انقلاب در سال جاری در این حوزه است که به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گرفته است. با این حال در پایان ماه یازدهم، رهبر انقلاب بنا به قرار و وعده ابتدای سال، به نمایندگی از مردم، پررنگ تر از همیشه از مسئولان تحقق همان شعار ابتدای سال را مطالبه می کنند.

«خب، ما [امسال را] عرض کردیم سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، [سال] دارد تمام می شود؛ الان آخر بهمن است، اقدام و عمل باید نشان داده بشود. من اوّل سال هم گفتم که مسئولین کشور -چه مسئولین قوه مجریّه و دولت، چه مسئولین قوه قضائیّه، چه مسئولین مجلس؛ فرقی نمی کند، همه- آخر سال باید نشان بدهند که در این سال برای اقدام و عمل چه کردند؛ نگویند باید چنین بشود، باید بگویند چنین شد؛ این را باید مشخّص بکنند. ۲۷/۱۱/۹۵».