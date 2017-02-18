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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۹

پس از دریافت گزارش ستاد بحران؛

روحانی: دولت تا رفع کامل مشکلات همدل و همراه مردم خوزستان است

روحانی: دولت تا رفع کامل مشکلات همدل و همراه مردم خوزستان است

رئیس جمهور با ارائه دستوراتی برای حل آنی بحران اخیر هوا در خوزستان، گفت: دولت همدل و همراه مردم خوزستان تا رفع کامل مشکلات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی برگزاری جلسه فوق العاده مدیریت بحران درباره استان خوزستان، معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور و استاندار خوزستان گزارشی در این زمینه به رئیس جمهور ارائه دادند.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این رابطه با اشاره به اینکه صبر و مقاومت بی بدیل مردم خوزستان، زبانزد تاریخ ملت ما است و دولت همدل و همراه آنها تا رفع کامل مشکلات است ، دستورات ویژه ای در این راستا خطاب به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور و همچنین استاندار خوزستان صادر کرد.

رئیس جمهور تاکید کرد: در هفته‌های اخیر، ‌خوزستان عزیز ما شرایط مناسبی نداشته است و مردم عزیزمان در پی تشدید پدیده ریزگردها از قطع برق و نارسائی‌ در شبکه آب و ارتباطات تلفنی، به ویژه در شهر مقاوم اهواز رنج برده‌اند. در عین حال، ‌رییس جمهور و همه همکاران دولت نیز همدل و همراه شما برای حل این مشکلات بوده و هستند.

روحانی ادامه داد: صبر و مقاومت بی بدیل مردم خوزستان، زبانزد تاریخ ملت ماست، ‌لیکن شایسته نیست که این مردم صبور، در هرگونه حوادث از جمله حوادث طبیعی و غیرمترقبه، چنین دچار رنج و مشکلات شوند؛ اینگونه اتفاقات باید با پیش‌بینی های فنی و تدارکات مدیریتی کمترین آسیب را وارد کند و در کمترین زمان ممکن نیز ساماندهی شود.

وی گفت: پدیده ریزگردها اگرچه اقدامات گسترده فراسرزمینی می طلبد و برای مقابله با آن باید از سالها پیش برنامه ریزی و اقدام می شد، لیکن نباید با از کار افتادن شبکه توزیع برق، موجب قطع مکرر و طولانی برق در اهواز و به دنبال آن،‌ اختلال در آبرسانی و دسترسی های ارتباطاتی مردم می شد.

روحانی به برگزاری جلسه فوق العاده روز شنبه برای رسیدگی به مشکلات استان خوزستان به ریاست معاون اول اشاره و تصریح کرد: به محض بروز این نارسائی ها،‌ دولت با اعزام وزرای مسئول به استان و بسیج همه امکانات موجود تلاش کرد همه اقدامات ممکن را برای کاهش صدمات و مدیریت بحران انجام دهد و از معاون اول محترم نیز خواسته شد که هماهنگی همه دستگاهها برای نتیجه گیری هرچه سریعتر، ‌ساماندهی شود.

رئیس جمهور ضمن ابراز همدردی با همه رنج دیدگان حوادث و سپاسگزاری از تحمل صبورانه مردم در این شرایط ناگوار، افزود: به مردم عزیز خوزستان ‌اطمینان می دهم که دولت با همه امکانات خود،‌ در حل ریشه‌ای مشکلات به ویژه آسیب های ریزگردها جدی بوده و ساماندهی مسائل زیست محیطی را جزو اولویت برنامه‌ها قرار داده است؛ همچنین اقدامات فوری دولت در جبران خسارات،‌ تامین امکانات لازم و مراقبت مستمر خطوط و تجهیزات تا حصول نتیجه اطمینان بخش، ادامه خواهد یافت.

روحانی در پایان این جلسه دستورات ویژه ای را برای رسیدگی آنی به مشکلات مردم خوزستان صادر کرد.

کد مطلب 3910829

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