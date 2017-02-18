به گزارش خبرنگار مهر، کتاب پروانه مغرور به نویسندگی الهه میرزایی و تصویرگری زهرا جهان مهین توسط انتشارات پارلاق قلم منتشر شد.

بر اساس این گزارش، کتاب "پروانه مغرور" در دوازده صفحه خشتی با تیراژ یک هزار نسخه با قیمت سی هزار ریال منتشر شد.

شایان ذکر است پروانه مغرور کتابی است زیبا که در آن نویسنده به توصیف زیبایی های خلقت پرداخته و با به تصویر کشیدن زندگی حیوانات در کنار هم در یک مزرعه آفتاب گردان غرور و تکبر یک پروانه را که مانع دیده شدن زیبایی او در مزرعه شده پرداخته است. چیزی که این داستان را بسیار مهم کرده مهارت شناختی نویسنده کوچک کتاب در خیال پردازی و تصویر سازی زندگی حیوانات و شخصیت پردازی آنها بوده است.

لازم به ذکر است الهه میرزایی متولد پانزدهم بهمن ماه ۱۳۸۱ در شهرستان بناب است.

گفتنی است کتاب "پروانه مغرور" رتبه ی اول منطقه ای را در مسابقات فرهنگی و هنری ۱۳۹۴ به خود اختصاص داده است.