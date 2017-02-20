به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی، توصیه‌هایی را برای روزهای نخست اسفندماه به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه کرد؛

استان‌های آذربایجان‌ شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در ساعات میانی روز

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سرد

کنترل دما و تهویه انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی با توجه به ماندگاری هوای سرد

پوشش تنه درختان در باغات جدیدالاحداث به منظور جلو گیری از ایجاد خسارت حیوانات جونده و نوسانات دمایی

سفید کردن تنه درختان با آب آهک غلیظ جهت حفاظت در برابر سرما و کاهش آلودگی امراض قارچی

خودداری از هرس درختان میوه

ردیابی شب پره مینوز گوجه فرنگی در گل خانه‌ها با توجه به نوسات دمایی

جمع آوری شاخ و برگ‌های ریخته شده در سطح باغ و انهار

کشاورزان، دامداران، باغداران و سایر تولیدکنندگان به هشدارهای صادره از طرف مراجع ذیصلاح و هواشناسی کشاورزی توجه کامل داشته باشند

دامداری و طیور:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداری‌ها، گاوداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای سرد

ایجاد پناهگاه در مکان آغل‌ها جهت جلوگیری از صدمه زدن سوز باد به دام‌ها

مراقبت از گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

بستن دریچه کندوهای زنبور عسل در روزهای آتی با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

تغذیه مصنوعی با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

شیلات:

تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی

شکستن یخ‌ها و هوادهی استخرها جهت جلوگیری از یخ بستن آب استخرها و کاهش اکسیژن محلول در آب

ماشین آلات:

تخلیه آب تاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله‌ها و صدمات ناشی از یخ زدگی

انتقال ماشین آلات کشاورزی و ادوات دنباله بند آنها به انبار و یا فضاهای سر پوشیده با توجه به ماندگاری هوای سرد

استان اردبیل:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در ساعات گرم و میانی روز بلامانع

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سرد حتی در صورت عدم وجود محصول و همچنین برف روبی سقف گلخانه

پوشش ساقه نهال‌های جوان با کارتن با توجه به ماندگاری هوای سرد

هرس درختان میوه از سه شنبه به بعد در مناطق معتدل

مصرف کود در صورت گاورو بودن مزارع و باغات

تهیه سوخت و تنظیم دمای گلخانه‌ها و انبارها به‌ویژه انبار سیب زمینی

مرغداری و دامداری:

تنظیم دمای مرغداری‌ها، دامداری‌ها و انبارها با توجه به ماندگاری هوای سرد

مسدود کردن کامل پنجره‌ها، دریچه‌ها و ایجاد تهویه مناسب در دامداری‌ها

مراقبت از گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام با توجه به ماندگاری هوای سرد

ماشین آلات:

خاموش کردن سیستم آبیاری تحت فشار و تخلیه لوله‌ها و افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آلات کشاورزی در مناطق سردسیر و مرتفع

انتقال ماشین آلات کشاورزی و ادوات دنباله بند آنها به انبار و یا فضاهای سر پوشیده با توجه به ماندگاری هوای سرد

زنبورداری:

محافظت از کندوها به و استفاده از خمیر شیرین با توجه به ماندگاری هوای سرد

محافظت از کندوها به وسیله روش‌های مرسوم و بازبینی کندوها

شیلات:

در مزارع پرورش ماهی مقداری اضافه کردن نمک باعث ضد عفونی شدن و عدم یخ زدگی آب استخر می‌گردد.

شکستن یخ‌ها و هوادهی استخرها جهت جلوگیری از یخ بستن آب استخرها و کاهش اکسیژن محلول در آب

استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی با توجه به ماندگاری هوای سرد

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سرد

تعادل دمای سالن‌ها و گلخانه‌ها با لحاظ نمودن اختلاف ۸ درجه بین شب و روز

استفاده از کودهای فسفاته و سولفات پتاسیم و کودهای آلی به صورت چالکود در اواسط هفته آتی

تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از یخ زدگی میوه‌ها در میادین میوه و تره بار

اصلاح و ترمیم تشتک‌های پای درختان به منظور حفظ و ذخیره رطوبت با توجه به ماندگاری هوای سرد

کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارها سیب زمینی به‌ویژه در صبح هنگام

خودداری از هرس درختان میوه

پوشش ساقه نهال‌های جوان با کارتن با توجه به ماندگاری هوای سرد

زراعی:

ایجاد نوارهای کنتور و یا بانکت در مزارع شیب دار و عمود بر جهت شیب جهت حفظ و نگهداری روان آبهای ناشی از نزولات

دامداری:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

خودداری از چرای دام در مراتع در مناطق مرتفع

مراقبت از گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

پوشاندن کندوهای زنبور عسل به وسیله پلاستیک و گونی، برزنت و غیره جهت جلوگیری از خسارت سرمازدگی

قرار دادن کندوهای زنبور عسل در جای مطمئن

تغذیه مصنوعی با توجه به کاهش دمای هوا

شیلات:

شکستن یخ ایجاد شده در استخرهای پرورش ماهی به منظور هوادهی بهتر به درون آب استخرها

ماشین آلات:

انتقال ماشین آلات کشاورزی و ادوات دنباله بند آنها به انبار و یا فضاهای سر پوشیده با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

تخلیه آب سم پاش‌ها و ماشین آلات و ادوات آبباری تحت فشار

پوشش ادوات (موتورپمپ و هواده) در مزارع به وسیله امکانات قابل دسترس

استان‌های گیلان و مازندران:

باغبانی:

غنی سازی و فرآوری کود دامی جهت تهیه کمپوست

ضرورت احداث زهکش در باغات

محکم کردن قیم نهال‌های جوان

تجهیز سازه‌های گلخانه‌ها و پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانه‌ها (پیش بینی دوگانه سوز کردن و تأمین سوخت نفت و گاز)

زراعی:

عملیات محلول‌پاشی جهت تغذیه یا کنترل شیمیایی و پخش کود سرک (به غیر از روزهایی که دمای حداقل به صفر یا زیر صفر می‌رسد)

احداث زهکش‌های مناسب در داخل و اطراف مزارع

کاشت سیب زمینی

استقرار و استتار ماشین آلات و ادوات کشاورزی در مکان‌های سرپوشیده جهت جلوگیری از استهلاک و زنگ‌زدگی

وجین علفهای هرز مزارع کلزا و سبزیجات

ضرورت آماده سازی اراضی شالیزاری

دام و طیور:

تهیه سوخت جایگزین برای واحدهای مرغداری دارای انشعاب گاز

حفاظت از تأسیسات لوله کشی آب در واحدهای دامداری و مرغداری

اطمینان از عملکرد هیترهای دوگانه سوز

ذخیره سوخت جایگزین در مرغداری‌ها

مراقبت از بره‌ها و گوساله‌های تازه متولد شده

تأخیر انداختن۲ الی ۳ ساعت چرای گوسفندان به هنگام یخبندان

جدا کردن محل نگهداری بره‌ها از گوسفندان به هنگام شب

زنبورداری:

در اختیار گذاشتن کیک تغذیه‌ای برای زنبور عسل به دلیل بارش باران

عدم انتقال کندوها تا اوایل هفته آتی

شیلات:

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

کاهش میزان غذادهی (به مقدار ۱۰ درصد) در ماهیان گرم‌آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی

ماشین آلات:

استقرار و استتار ماشین آلات و ادوات کشاورزی در مکان‌های سرپوشیده جهت جلوگیری از استهلاک و زنگ‌زدگی

استان گلستان:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای آتی

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سرد

احداث و ترمیم تشتک‌های پای درختان

استفاده از چالکود در باغات پس از اتمام بارش‌ها و گاورو شدن مزارع

انجام هرس و حذف شاخه‌ها و اندام آلوده

بازبینی گلخانه‌ها جهت کنترل بیماری‌های قارچی

ترمیم محافظ گلخانه‌ها

زراعِی:

با توجه به شرایط آب و هوایی کلزاکاران محترم درمزارعی که امکان مصرف اسید هیومیک و اسیدهای آلی وجود دارد از پایان هفته

استفاده از کود اوره ۵۰ کیلوگرم در هکتار یا سولفات آمونیوم ۵۰ کیلوگرم در هکتار و ۵۰ کیلوگرم کلرور پتاسیم در هکتار به‌صورت سرک

دام و طیور:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای سرد

مراقبت از دامداری‌ها، مرغداری‌ها در مقابل سرما و وزش باد و همچنین استفاده از خوراک مناسب و اضافه کردن ویتامین‌های لازم به آب دام برای بالا بردن مقاومت آنها

مراقبت از گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

تأخیر انداختن۲ الی ۳ ساعت چرای گوسفندان به هنگام یخبندان در اوایل صبح

زنبورداری:

در اختیار گذاشتن کیک تغذیه‌ای برای زنبور عسل

ماشین آلات:

انتقال ماشین آلات کشاورزی و ادوات دنباله بند آنها به انبار و یا فضاهای سر پوشیده با توجه به ماندگاری هوای سرد

استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ

جمع آوری بقایای گیاهان زراعی و باغی جهت جلوگیری از ایجاد کانون‌های زمستان‌گذرانی آفات

ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال‌های جوان با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

بستن منافذ و عایق بندی دریچه‌ها جهت تنظیم دما در حدود ۳ تا ۴ درجه در انبارها

خودداری از انتقال نهال‌ها در صبح هنگام

هرس درختان میوه و زینتی

استفاده از روغن ولک در رقم‌های پسته اکبری

زراعی:

آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره پس از بارندگی‌ها و مناسب شدن رطوبت خاک

خودداری از آبیاری مزارع

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به ماندگاری هوای سرد

مراقبت از دامداری‌ها، مرغداری‌ها در مقابل سرما و وزش باد و همچنین استفاده از خوراک مناسب و اضافه کردن ویتامین‌های لازم به آب دام برای بالا بردن مقاومت آنها

مراقبت از گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی

محافظت از کندوها با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

تغذیه مصنوعی کندوها

ماشین آلات:

انتقال ماشین آلات کشاورزی و ادوات دنباله بند آنها به انبار و یا فضاهای سر پوشیده

استان اصفهان:

باغبانی:

آغاز عملیات سمپاشی زمستانه (پیش بهاره) برعلیه برخی آفات نظیرشپشکها وپسیلها پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان وقبل از بیدارشدن درختان وتورم جوانه‌ها درفضاهای سبز استان

باغداران مناطق مرکزی وشرق استان باتوجه به مناسب شدن شرایط دمایی نسبت به هرس ومعدوم نمودن شاخه‌های بیمار درختان خود تا قبل از بازشدن جوانه‌ها اقدام نمایند.

متقاضیان احداث باغ پس از رفع خطرسرما درمناطق مرکزی وشرق استان می‌توانند اقدام به کاشت نهال نمایند.

باغداران مناطق مرکزی وشرق استان ازنهال‌های شناسنامه دارو نهالستان‌های دارای مجوز اقدام به خرید نهال نموده و درهنگام جابجایی نسبت به حفاظت ریشه‌ها درمقابل سرما اقدام نمایند.

باغداران مناطق شرقی استان که تاکنون اقدام به تغذیه درختان ننموده‌اند با استفاده از کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو دارای شماره ثبت موسسه آب وخاک و مواد آلی به‌صورت چالکود اقدام نمایند.

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها

مراقبت از گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

محافظت از کندوها

کندوهای زنبور عسل را در جای مطمئن قرار دهید.

تغذیه مصنوعی با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

استان یزد :

باغبانی :

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی تا چهارشنبه

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به سرمای صبحگاهی هوا به طوری که حداقل دمای گلخانه در اواخر شب به کمتر از ۱۵ درجه نرسد.

هرس درختان میوه و زینتی

به منظور جلوگیری از آسیب سرمازدگی و یخبندان در درختان، عمق شخم و چالکودها بیش از ۳۰ سانتیمتر نباشد.

تولید کنندگان نهال نسبت به محافظت و زیر پوشش قرار دادن نهال‌ها اقدام نمایند.

پاکسازی راه آب باغات

زراعی:

خودداری از آبیاری مزارع گندم، کلزا، زعفران و کنترل علف‌های هرز

کنترل شته مومی کلزا با مشورت کارشناسان

پاکسازی راه آب مزارع و انهار

دامداری:

با توجه به سرما و یخبندان در مناطق کوهستانی نسبت به فراهم نمودن پناهگاه مسقف برای دام‌ها و تأمین و ذخیره آب آشامیدنی دام و نیز پوشاندن سطح علوفه کنسانتره جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و رشد قارچ‌ها و تولید سم آفلاتوکسین اقدام شود.

نسبت به نگه داری گوساله‌ها در جایگاه بسته در مواقع وزش بادهای سرد و کوران جهت جلوگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی اقدام شود.

نسبت به گرم نگه داشتن و حفظ بره‌های شیرخوار و تازه متولد شده در برابر سرما و خوراندن آغوز گرم بلافاصله بعد از تولد اقدام شود.

در مواقع باد شدید که احتمال انتشار آلودگی و عوامل بیماری زا بالاست، توصیه می‌شود نسبت به ضدعفونی کردن ورودی‌های سالن و حتی بستر سالن اقدام شود.

زنبورداری:

محافظت از کندوها با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

کندوهای زنبور عسل را در جای مطمئن قرار دهید.

تغذیه مصنوعی با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

ماشین آلات:

انتقال ماشین آلات کشاورزی و ادوات دنباله بند آنها به انبار و یا فضاهای سر پوشیده با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای آتی با توجه به ماندگاری هوای سرد

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای سرد

بستن دریچه‌ها و تهویه‌های انبارهای نگهداری میوه در هنگام صبح با توجه به ماندگاری هوای سرد

خودداری از انجام هرس درختان انگور، انار، هسته دارها و زیتون با توجه به ماندگاری هوای سرد

بستن منافذ و عایق بندی دریچه‌ها جهت تنظیم دما در حدود ۳ تا ۴ درجه در انبارها با توجه به ماندگاری هوای سرد

تجهیز سازه‌های گلخانه‌ها و پوشش آنها بدلیل احتمال وزش باد شدید

استفاده از محلول بردو یا پوشش تنه درختان در مناطق برف خیز جهت جلوگیری از خسارت جوندگان

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

نسبت به گرم نگه داشتن و حفظ بره‌های شیرخوار و تازه متولد شده در برابر سرما در صبح هنگام با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

خودداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برفگیر بدلیل سرما و یخبندان

زنبور داری:

محافظت از کلنی‌های زنبور عسل با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

کندوهای زنبور عسل را در جای مطمئن قرار دهید.

ماشین آلات:

انتقال ماشین آلات کشاورزی و ادوات دنباله بند آنها به انبار و یا فضاهای سر پوشیده با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

زمان مناسب برای شروع کاشت نهال و احداث باغ

آغاز هرس درختان

پخش و زیر و رو کردن کود حیوانی و کمپوست در مزارع و باغات

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلامانع است

تغذیه درختان به روش نوار کود وچال کود

کنترل دمای فضای گلخانه و سالنهای تولید و استحکام تاسیسات

مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی با مشورت کارشناسان کشاورزی انجام گیرد

زراعی:

تداوم کشت زیر پلاستیک ومالچ پلاستیکی

کشت بذر در خزانه وگلخانه جهت تهیه نشا ادامه یابد

تداوم مصرف کود سرک در مزارع

کشت سبزیجات برگی در زیر پلاستیک درمزارع و باغچه‌های خانگی در نواحی سردسیر

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها

با توجه به سرد شدن هوا دامداران به ایجاد حفاظ در آغل‌ها برای جلوگیری از سوزباد بر دام‌ها اقدام نمایند.

مراقبت از گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

به زنبورداران در مناطق مرتفع استان توصیه می‌شود به حفاظت از کندوها درمقابل نوسانات دمایی توجه داشته باشند و در دمای کمتر از ۱۵ درجه از کندوها بازدید نکنند

پرورش ماهی:

باتوجه به کاهش موقتی دما در مناطق شمالی ومرکزی استان به کمتراز ۱۰ درجه سلسیوس، تغذیه ماهیان دراواسط روز صورت گیرد.

استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به کاهش دمای هوا در صبح هنگام

ترمیم سریع آبگیرهای اطراف درختان انجیردیم

خودداری از انجام هرس زمستانه در اراضی شیب دار و کوهپایه‌ای

بستن منافذ و عایق بندی دریچه‌ها جهت تنظیم دما در حدود ۳ تا ۴ درجه در انبارها

پاک سازی راه آب باغات

استفاده از قارچ کش ها تا روز چهار شنبه

زراعی:

پاک سازی راه آب مزارع

پخش کود دهی سرک در مزارع دیم و آبی (گندم و جو)

خودداری از انجام عملیات آبیاری با توجه به وقوع بارش‌ها

دامداران و عشایر:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

خودداری عشایر از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها

مراقبت از گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام

زنبورداری:

محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمایی و وزش باد و بارش باران

تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک نمودن دریچه پرواز با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

تغذیه مصنوعی با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

ماشین آلات:

انتقال ماشین آلات کشاورزی و ادوات دنباله بند آنها به انبار و یا فضاهای سر پوشیده با توجه به کاهش محسوس دمای هوا

استان‌های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی

تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ

آبیاری باغات در صورت کافی نبودن بارش‌ها

توزیع کود سرک در روزهای آتی

توزیع کود حیوانی و یا کودهای شیمیایی در سایه انداز مرکبات

جمع آوری مرکبات قابل برداشت و رسیده به منظور جلوگیری از پایین آمدن کیفیت مرکبات

مبارزه با سفیدک در باغات انگور مناطق جنوبی

هرس باغات در نیمه شمالی

مزارع سبزی و صیفی جهت بیماری‌های احتمالی متأثر از خاک بررسی گردد

زراعی:

انجام عملیات برای مزارع ذرت

مبارزه با علف‌های هرز در مزارع غلات

آبیاری مزارع غلات و کلزا در صورت کافی نبودن بارش‌ها

زنبورداری:

تجمع و حفاظت کندوهای عسل

تغذیه مصنوعی زنبورها

با توجه به سمپاشی مزارع کلزا زنبورداران نسبت به بستن دریچه‌ها اقدام نمایند

دامداری و مرغداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به وجود گرد و خاک

مراقبت از گوسفندان تازه متولد شده در ساعات ابتدایی و شب هنگام