به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم شهریورماه به شرح ذیل ارائه کرد:

استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

مدیریت عملیات برداشت(برداشت صحیح و به موقع، بسته بندی و عرضه در بازار مصرف) در زراعت های گوجه فرنگی و جالیز برای کاهش ضایعات محصول

هرس برگ درختان در باغات انگور جهت افزایش کیفیت میوه و رنگیری بهتر

کنترل آفت زنجره مو از طریق هرس سبز سرشاخه های جوان

مبارزه با علفهای هرز باغات میوه

تداوم مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار

ردیابی و مبارزه با مگس زیتون با استفاده از تله های فرمونی و کارت زرد در باغات زیتون

مبارزه با نسل سوم کرم سیب در برخی مناطق با توصیه و مشورت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی

مصرف کود سرک و مدیریت دور آبیاری در مزارع سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی برای مقابله با تنش های رطوبتی

مدیریت صحیح جمع آوری و عرضه سیب صنعتی(زیردرختی) در جعبه های پلاستیکی با هدف رعایت مسایل بهداشتی

هرس و انهدام شاخه های آلوده به بیماری سکته مو

مبارزه با بیماریهایی نظیر غربالی، پوسیدگی ریشه و طوقه، سفیدکها و لکه سیاه شانکر در درختان میوه دانه دار و هسته دار

مبارزه با انواع کنه در باغات میوه

کنترل آفت شب پره مینوز در مزارع گوجه فرنگی

مبارزه با تریس، سفیدک ها، پوسیدگی ریشه در مزارع پیاز

مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم در مزارع و باغات

زراعی:

مدیریت دور آبیاری در زراعت های چغندر قند و ذرت برای مقابله با تنش های رطوبتی

مبارزه با آفات و بیماری های شایع در زراعت چغندر قند از جمله برگ خوارها، شته ها و پوسیدگی ریشه و...

آماده سازی بستر کاشت زراعت کلزا بعد از برداشت غلات با استفاده از خاک ورزهای مرکب

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

تأمین آب مورد نیاز زنبور عسل در سطح زنبورستان ها

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

استفاده از سموم و ترکیبات جدید کم خطر با توجه به فصل برداشت در محصولات تازه خوری به خصوص سبزیجات، خیار، گوجه فرنگی و بامیه

انجام هرس سبز در تاکستان ها و روی درختان سیب به منظور افزایش باردهی درختان در سال آتی

خودداری از مصرف سموم شیمیایی با دوره کارنس بالا با توجه به فصل برداشت محصولات سبزی و صیفی

مبارزه مکانیکی با علف هرز عروسک پشت پرده در مزارع سیب زمینی و گوجه فرنگی

مبارزه با استفاده از تجهیزات غیر شیمیایی بر علیه آفت مگس مدیترانه ای درباغات درختان هسته دار و نیز پروانه مینوز گوجه فرنگی در این مزارع و نیز در کشت های سیب زمینی

تهیه پیاز زعفران وآماده سازی اراضی که برای کاشت زعفران در نظر گرفته شده

مبارزه به موقع با کنه های نباتی در باغات میوه

زراعی:

انجام عملیات کشت مزارع کلزا با اولویت هیرم کاری در استان کردستان (تاریخ مناسب کشت حداکثر تا پایان شهریور ماه)

تهیه کودهای پایه مورد نیاز کلزا (فسفاته وپتاسه وگوگرد) بر اساس نتایج آزمون خاک

آبیاری قبل از شخم در مزارعی که قرار است کلزا کشت شود جهت سبز شدن علفهای هرز وسپس شخم زدن وبرگرداندن آنها

اجرای شخم تابستانه در مزارعی آلوده به لاروسوسک قهوه ای وسیاه طی سنوات قبل

خودداری از کاربرد کودهای ازته درمزارع چغندرقند جهت جلوگیری از کاهش عیار قند وافزایش قند مضره

عدم برگ چینی در مزارع چغندرقند جهت حفظ عیار قند

قطع مصرف کود اوره در مزارع چغندر قند وبرنج

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

تأمین آب مورد نیاز زنبور عسل در سطح زنبورستان ها

استان های گیلان و مازندران:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از بعد از ظهر روز پنج شنبه تا شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

مبارزه شیمیایی باغات مرکبات با توجه به زمان خروج پوره های شپشک ها، بالشک ها و کنه ها بر اساس توصیه کارشناسی مدیریت، مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی

کنترل شیمیایی آفت مینوز مرکبات برای درختان زیر ۵ سال

مصرف کائولین جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه‌ای درختان مرکبات

برداشت انواع سبزی و میوه‌های جالیزی

خودداری از برداشت زودرس محصول کیوی به دلیل پایین بودن مقدار قند و وزن محصول

هرس تابستانه درختان مرکبات و حذف شاخه‌های نرک و خشکیده

هرس تابستانه درختان کیوی و حذف شاخه‌های مازاد (سایه‌انداز بر روی شاخ‌های بارده)؛

تأمین کلسیم میوه مرکبات با انجام محلول‌پاشی جهت افزایش کیفیت میوه و تأمین سلامت درختان (با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی)

تأمین پتاسیم درختان مرکبات جهت کاهش تنش‌های گرمایی (با نظر کارشناس و به علت گرم بودن هوا در اواخر روز

مبارزه مکانیکی (هرس و قطع شاخه های آلوده) با توجه به فعالیت آفت پروانه سفید اشجار

مبارزه با مگس زیتون با نصب انواع تله های جلب کننده و محلول پاشی درختان در باغات با تراکم بالای مگس زیتون با توجه به مناسب شدن شرایط آب و هوایی

مبارزه مکانیکی و شیمیایی شیمیایی و به کارگیری تله های نوری علیه کرم سفید ریشه در باغات مثمر و غیر مثمر

آبیاری باغات چای

خودداری از قرار دادن برگ های سبز چای در معرض مستقیم آفتاب جهت جلوگیری از کاهش کیفیت محصول

کوتاه نمودن فاصله زمانی میان برگ چینی چای و حمل آن به کارخانه با توجه به شرایط دمایی جهت جلوگیری از کاهش کیفیت محصول

هوادهی برگ های چای برداشت شده جهت جلوگیری از کاهش کیفیت برگ سبز چای با توجه به گرمای هوا

حذف پاجوش درختان فندق پس از برداشت محصول

زارعی:

برداشت و جمع آوری مزارع باقیمانده در روزهای آینده

برداشت مزارع پنبه

آبیاری مزارع سویا، پنبه

شناسایی مزارع و مناطق مناسب جهت کشت کلزا جهت انجام کشت به موقع

انتخاب مزارع جهت پرورش کشت راتون و کشت دوم محصولات زراعی پس از برداشت برنج

شخم تابستانه مزارع گندم، جو و کلزا جهت کاهش بیماری ها، آفات و بهبود مواد آلی خاک

نوغان‌داری:

وجین علف های هرز و جمع آوری فیزیکی شاخه های آلوده به کرم برگ خوار و معدوم نمودن آنها

آبیاری باغات توت در صورت دسترسی به منابع آبی

زنبورداری:

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

تغذیه تحریکی ملکه با شربت ۲ به ۱(۲ قسمت آب و ۱ قسمت شکر) در کندوهای برداشت شده عسل

دام و طیور:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

مبارزه مستمر با مگس و حشرات ناقل بیماری

شیلات:

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

خودداری از ریختن علوفه به استخرها و همچنین غذادهی به ماهیان به هنگام غروب به منظور جلوگیری از تشدید شرایط کمبود اکسیژن در شب

افزایش ساعات هوادهی در استخر ماهیان گرمابی با توجه به شرایط دمایی و قطع یا محدود نمودن استفاده از کود مرغی

خودداری از تور زدن های بی مورد به استخرها و وارد کردن هر گونه استرس به ماهیان با توجه به شرایط دمایی موجود

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش در مناطق جنگلی و کوهستانی با توجه به شرایط خشکی طولانی مدت و مساعد بودن شرایط آتش سوزی و اظمینان از خاموش بودن آتش

استان گلستان:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از بعد از ظهر روز پنج شنبه تا شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

انجام مبارزه زراعی – مکانیکی جهت از بین بردن علف های هرز کف باغات

کنترل کنه ها در باغات مرکبات با اخذ توصیه از کارشناسان حفظ نباتات

مشورت با کارشناسان حفظ نباتات در صورت مشاهده آفت پسیل زیتون در باغات

زراعی:

کشت گیاه پوششی ماش یا کود سبز به منظورافزایش حاصلخیزی و حفاظت از خاک در اراضی غیر شور قبل از کشت گندم

آبیاری مزارع ذرت به همراه مصرف کود سرک ازته به میزان ۵۰ – ۲۵ کیلوگرم تا مرحله ظهور کاکل ذرت

مصرف کود سرک ازته به میزان ۵۰ – ۲۵ کیلوگرم بعد از هر چین برداری سورگوم، یونجه و ارزن علوفه ای

مصرف کود سرک ازته به همراه آبیاری به میزان ۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم تا مرحله خمیری به منظور برداشت بذر ارزن

انجام مبارزه بیولوژیک یا شیمیایی با آفت کرم قوزه با سموم توصیه شده در مزارع پنبه و سویا با توصیه کارشناسان حفظ نباتات (با توجه به جمعیت آفت مشاهده شده در مزرعه)

کنترل آفات مکنده(سنک و عسلک و ...) و برگ خوار در مزارع پنبه و سویا طبق دستورالعمل حفظ نباتات

آبیاری مزارع پنبه

خودداری از سم پاشی مزارع جالیز و شالی که به مرحله برداشت رسیده اند.

کنترل بیماری های قارچی به خصوص بلاست در مزارع شالی با اخذ نظر کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاه پزشکی

استفاده از هورمون پیکس یا سرزنی برای کنترل رشد رویشی در مزارع پنبه جهت جلوگیری از افزایش جمعیت آفات یا شیوع بیماری ها با اخذ توصیه از کارشناسان حفظ نباتات

انجام عملیات سله شکنی در مزارع سویای تازه کشت شده

در صورت امکان انجام عملیات آبیاری سبک در مزارع آفتابگردان ورود یافته به مرحله گلدهی

تنظیم دور آبیاری مزارع سویا، با توجه به افزایش دما تا پایان هفته جهت جلوگیری از تنش های ناشی از ریزش گل و غلاف

برداشت مزارع آفتابگردان قابل برداشت

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

استقرار کلونی های زنبور عسل در مزارع آفتابگردان

شیلات:

غنی سازی و غذادهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به میزان دمای هوا و آب

منابع طبیعی:

خاموش کردن کامل آتش بعد از استراحت در مناطق تفرجگاهی جنگلی

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های تهران، البرز و قزوین در روز جمعه به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

حذف شاخه ها و بادام های آلوده به زنبورمغز خوار بادام باتوجه به برداشت محصول بادام در اکثر مناطق

کوددهی با کودهای ازته همراه با آبیاری با توجه به شرایط مناسب رشد و ذخیره مواد غذایی در درختان میوه سردسیری(به خصوص باغ های زردآلو، آلو و انگور) با توجه به خنک شدن هوا

دادن کود سرک به باغات انار جهت افزایش کمیت و کیفیت محصول

حذف برگ های آلوده با توجه به شرایط جوی و احتمال شیوع پروانه مینوز گوجه فرنگی

خودداری از پخش کود سرک ازت و سم پاشی با سموم دارای دوره کارنس بلند در مزارع و باغات آماده برداشت (همچون گوجه فرنگی و خیار)

انجام هرس سبز در باغات انگور جهت افزایش میزان نوردهی و افزایش کمی و کیفی محصول

افزایش دور آبیاری و کم کردن حجم آبیاری جهت جلوگیری از شیوع بیماری های قارچی با توجه به کاهش نسبی دما

بستن گونی یا مقوا دور تنه درختان سیب جهت مبارزه و به دام انداختن آفت کرم سیب

زراعی:

استفاده از کود سرک، کودهای ماکرو و میکرو در مزارع دیر کاشت ذرت

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

استان های اصفهان و یزد :

باغبانی:

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

تنظیم رطوبت در باغ و حفظ علف های هرز کف باغ به جز مرغ برای کاهش ترکیدگی انارها

دادن کود سرک به باغات انار جهت افزایش کمیت و کیفیت محصول

شستشوی خوشه های خرما با آب خالص و با فشار جهت افزایش کیفیت محصول وکنترل و کاهش ضایعه گردآلود شدن میوه ها

افزایش دور آبیاری و کم کردن حجم آبیاری جهت جلوگیری از شیوع بیماری های قارچی با توجه به کاهش نسبی دما

حذف شاخه ها و بادام های آلوده به زنبورمغز خوار بادام باتوجه به برداشت محصول بادام در اکثر مناطق

مبارزه با نسل سوم کرم خوشه خوار انگور درمناطق غربی استان اصفهان

برداشت محصولات باغی درساعات خنک روز

تهیه پیازچه سالم وکشت زعفران در کلیه مناطق استان اصفهان

زراعی:

کوددهی سرک به مزارع ذرت با توجه به شرایط مناسب جوی

آماده سازی زمین مورد کشت و تهیه بذور هیبرید فرانسوی توسط کلزا کاران مناطق سردسیر و غربی استان اصفهان

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

منابع طبیعی:

تنظیم دور آبیاری نهالکاری ها با در نظرگرفتن نیازآبی توسط ادارات منابع طبیعی و کاهش نسبی دمای هوا

زنبورداری:

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

استان های خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای جمعه و شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

هرس سبز و بریدن برگ های اضافه تاکستان ها جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک و مبارزه شیمیایی

مبارزه بیولوژیک و در صورت نیاز مبارزه شیمیایی در مزارع گوجه فرنگی آلوده به کرم میوه خوار

مبارزه شیمیایی باغات آلوده به سفیدک سطحی و سفیدک داخلی

جمع آوری بقایای گیاهی و علف های هرز و سوزاندن آنها با رعایت نکات ایمنی

آبیاری منظم باغات و عدم رهاسازی باغ بعد از برداشت

زراعی:

استفاده از کود اوره سرک در شالیزارها

مبارزه با کرم برگ خوار ذرت

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

انتقال کلنی های زنبور عسل به مراتع و مزارع دارای گل

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز شنبه به دلیل وزش باد

انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

انجام آبیاری منظم در نخلستان ها جهت جلوگیری از خشکیدگی خرما و پوشاندن خوشه ها با پوشش مناسب

تغذیه درختان خرما با کودهای حیوانی و پتاسه

برداشت به موقع خرما و فراوری آن با توجه به شرایط جوی

جمع آوری و معدوم کردن میوه های آلوده ریخته شده در پای درختان انجیر، انار وسیب جهت کاهش آفات

مبارزه با کنه تار عنکبوتی با شستشوی مناطق آلوده با آب

برداشت به موقع انجیر و فراوری آن جهت پیشگیری از فساد میوه

مبارزه غیر شیمیایی علیه آفت پسیل با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت محصول پسته و طولانی بودن دوره ماندگاری سموم

نظافت پایانه های فرآوری پسته مناسب بودن شرایط مناسب جوی و نزدیک شدن به فصل برداشت محصول

سنبه زنی، بتنه، هرس شاخه های آلوده و همچنین از بین یردن لاروهای سنین اول در صورت مشاهده سوراخ های فعال لاروی و خاک اره های تازه پای درختان گردو

زراعی:

مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت و پنبه

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

هرس سبز و بریدن برگ های اضافه درختان جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک

زراعی:

تنظیم دورآبیاری ومصرف کود سرک ازته در مزارع ذرت

دامداری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

آبیاری باغات مرکبات و صیفی جات

برداشت زیتون در نواحی گرمسیر شهرستان ایلام

جمع آوری هندوانه و خربزه پیش کار و میان کار در استان خوزستان

زراعی:

مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت در شهرستان های مهران و دهلران

کنترل بیولوژیک آفات در مزارع گوجه فرنگی در شهرستان های سیروان و چرداول

استفاده از کود سرک و میکرو در مزارع کنجد

مبارزه با آفت مکنده مزارع کنجد

مبارزه با علف های هرز در مزارع کنجد

تهیه زمین جهت کشت مزارع شبدر در استان خوزستان

انجام عملیات سم پاشی و کود پاشی مزارع سویا در استان خوزستان

انجام عملیات خاک آب (آبیاری اول) در مزارع ذرت با صرفه جویی و نظارت بیشتر جهت جلوگیری از روان آب و کاهش راندمان محصول

دامداری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها