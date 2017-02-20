روح انقلابی بایددر اقتصاد دمیده شود/پروژه نفوذهمان«نمی توانیم»است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش یکشنبه شب در مجمع وحدت و اندیشه اسلامی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: برخی می خواهند بگویند که انقلاب اسلامی دستاوردی نداشته و از این طریق با طور ناجوانمردانه به انقلاب اسلامی بتازند در حالی که مشکل آنجا است که در برخی حوزه ها انقلابی عمل نکرده ایم.

وی افزود: در نظام اقتصاد و تولید کشور، حذف طرح بارکدخوانی باعث شد که قاچاق کالا سالانه پنج میلیارد دلار افزایش یابد و به دنبال آن بیش از ۲۰۰ هزار فرصت شغبی از دست برود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در زمینه اقتصاد نتوانستیم شرایط را برای رقابت در تولید باکیفیت فراهم کنیم و در حوزه کشاورزی نیز باغ ها و مزارع تبدیل به خانه ها و ویلاها شدند و بسیاری از فرصت های شغلی در این حوزه ها به سبب مشکلات موجود و عواملی همچون مالیات که مزید بر علت شد، از بین رفت.

بذرپاش خاطرنشان ساخت: از طرف دیگر مسائلی همچون دریافت حقوق های نجومی از سوی برخی، عامل رواج فساد شده و این تصور را برای مردم رقم زد که در جامعه بی عدالتی وجود دارد، آن هم در شرایطی که به دلیل مشکلات اقتصادی، برخی اقشار همچون کارگران بیش از شش ماه از دریافت حقوق محروم هستند.

وی تصریح کرد: در عرصه اقتصاد کشور القای این موضوع که «ما نمی توانیم» باعث شد که اقتصاد ما از انقلابی بودن فاصله بگیرد و دچار ناکارآمدی شویم و اگر این تفکر باز هم ادامه یابد به نظام اسلامی آسیب وارد خواهد کرد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پروژه نفوذی که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره داشتند همین کسانی هستند که بستر القای این «نمی‌توانیم» را فراهم می‌کنند، افزود: دشمن ابتدا در حوزه هسته ای با ترور وارد عمل شد و تعدادی از دانشمندان هسته ای کشور ما را ترور کرد و سپس یک دو قطبی را تحت عنوان برجام و اقتصاد اعمال کرد تا توانایی هسته‌ای ما را سلب کند.

بذرپاش اظهار داشت: غرب وقتی دید با ترور نمی تواند کاری از پیش ببرد و آمار نخبگان هسته ای کشورمان و استقبال از تحصیل و کسب تخصص در این حوزه را کاهش دهد از راه دیگری وارد شد و به واسطه توافق هسته ای این کار را انجام داد، در واقع پس از این توافق آمار داوطلبان ورود به عرصه دانشگاهی حوزه هسته ای کشور به شدت کاهش یافت و دشمن نیز به دنبال همین بود.

وی ادامه داد: برای آنکه بر دشمن فائق آییم باید در مسیر ولایت قدم برداریم و امور کشور را به سمت کارآمدی هدایت کنیم و از امروز به بعد وظیفه جریان مومن به انقلاب، آگاه‌سازی با هدف کارآمدسازی انقلاب اسلامی است.