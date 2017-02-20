تنش بین مالزی و کره شمالی بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه مالزی امروز دوشنبه سفیر کره شمالی در کوالالامپور را احضار کرد و در عین حال سفیر خود در پیونگ یانگ را فراخواند.

علت احضار سفیر کره شمالی، اتهاماتی است که وی در جریان یک سخنرانی علیه دولت مالزی مطرح کرد مبنی بر اینکه کوالالامپور حقایقی را درباره قتل «کیم جونگ نام» برادر رهبر کره شمالی مخفی می کند.

گفتنی است که هفته گذشته ۲ زن در فرودگاه کوالالامپور با اسپری مواد سمی بر روی صورت نام، وی را به قتل رساندند.

از سوی دیگر، دولت سئول دیروز مدعی شد که احتمالا مقامات پیونگ یانگ در قتل نام دست داشته اند.

نام، برادر ناتنی و بزرگتر «کیم جونگ اون» رهبر جوان کره شمالی است که در «ماکائو» ساکن بوده و ظاهرا کنترل دارایی های خانوادگی در خارج از کشور را به عهده داشته است.

لازم به ذکر است که کوالالامپور تحقیق پیرامون قتل نام و انجام مراحل پزشکی قانونی را خود بر عهده گرفته و مانع از تحویل جسد مقتول به دولت پیونگ یانگ می شود و همین امر باعث بالا گرفتن تنش میان دو کشور شده است.