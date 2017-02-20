چهره آمریکا ناامید است/اعتراف مقامات به پوسیدگی ارتش آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه استان البرز که در کانون جوانان بسیج ناحیه کرج برگزار شد ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) مظهر تمام فضائل، نورانیت و پاکیها در عالم هستی هستند.
وی بابیان اینکه آخرین بار در سالگرد حماسه نهم دی در استان ولایت مدار البرز حاضر شدم، نهم دی خاطره مقاومت مردم را در آن زمان زنده میکند، افزود: البرز با ستارگان درخشان آسمان شهادت، مردان دلیر در جبهههای نبرد و شهدای مدافع حرم خود شناخته میشود.
سردار سلامی خاطرنشان کرد: نام امام خمینی(ره) انسان را به یاد بعثت اسلام در عصر ظهور میاندازد، نام امام راحل انسان را یاد شکسته شدن استخوانهای قدرتهای شیطانی باطل این عصر میاندازد.
جانشین فرمانده سپاه با تأکید بر اینکه نام امام خمینی(ره) به ما بیداری مسلمان از جهل مدرن را گوشزد میکند، تصریح کرد: نام امام خمینی بیانگر هویت، استقلال، آزادی، کرامت و شرافت ملت ایران و مسلمانان جهان است.
وجود رهبری یک مائده الهی است
وی با تأکید بر اینکه بعد از امام راحل، بیرق باشکوه انقلاب به دست شخصیتی قرار گرفت که ناخدای سفینه نجات امت اسلام است، گفت: شکوه ولایت علوی توسط ناخدای سفینه نجات در جامعه نمود دوچندانی پیدا میکند.
وی با اعلام اینکه شخصیت بزرگی که قوه تدبیر مرکزی یک انقلاب بزرگ است و جهاد کبیر امت اسلام را علیه ستمکاران و مستکبران هدایت میکند، امامت و پیشگامی یک نهضت عظیم را بر عهده دارد، گفت: ایشان جهان را برای نجات مسلمان و اسلام مدیریت میکند.
سردار سلامی با اعلام اینکه امروز وجود شریف ولیفقیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران یک موهبت و مائدهای استثنایی و الهی برجهان اسلام و مستضعفان است، اضافه کرد: وجود این گوهر شریف جای شکر و قدردانی دارد.
جانشین فرمانده سپاه در بخش دیگری ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب اسلامی و شهدای هشت سال دفاع مقدس، گفت: این حقیقت امروز در عالم میدرخشد که اسلام تحت پرتوهای درخشان یک انقلاب بزرگ به حاکمیت رسیده است.
دشمنان ایران مأیوس شدهاند
وی گفت: عظمت اسلام برای قدرتهای بزرگی که پیشرفت و جهانیشدن خود را تسلط برجهان اسلام میدانستند و سالها از غارت انرژی سرشار اسلام روزگار میگذرانند و خود را در تراز قدرت جهانی قراردادند، قابلتحمل نیست.
وی بیان کرد: تا امروز دشمنان تمام ابزارهای خود را به کار گرفتند تا از تبدیلشدن اسلام به قدرت و بیداری اسلامی جلوگیری کنند.
جانشین فرمانده سپاه بابیان انقلاب اسلامی از بدو تولد تا امروز درگیر جنگهای جهانی بوده است، گفت: همواره در هر جنگی آمریکا، اروپا و رژیمهای متعهد با آمریکا مقابل انقلاب اسلامی ایران ایستادهاند.
سردار سلامی بابیان اینکه دشمن همه تدبیر، نیرنگ و فتنه خود را به کار گرفت تا انقلاب را به نابودی بکشاند، گفت: در هر صحنهای اسلام پیروز و انقلاب اراده خود را بر دشمن نشان داده است.
وی بیان کرد: انقلاب اسلامی در هر صحنهای پیروز بوده و دشمنان را ناامید کرده است امروز دشمنان مأیوس و سرشکسته هستند و از قدرت عمل برخوردار نیستند.
آمریکا در مقابل ایران به بنبست رسیده است
جانشین فرمانده سپاه با اعلام اینکه تا امروز هرگز چهره آمریکا را شکسته و ناامید ندیده بودیم، افزود: امروز ناامیدی و فقدان نشاط را در این چهره میتوان بهراحتی دید، اعتراف به پوسیدگی ارتش آمریکا بیان بزرگترین مقام فعلی این کشور است.
سردار سلامی به اعترافهای مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه دیگر توان جنگ کردن ندارند چراکه از زیرساختهای پوسیده برخوردار هستند اشاره کرد و گفت: محیط اجتماعی فروپاشیده و ۳۸ هزار خودکشی جوانان در طول هرسال بیانگر نابودی این کشور است.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جنگ دشمنان ازجمله آمریکا علیه ما در حوزه نظامی به بنبست رسیده است، خاطرنشان کرد: دشمن تمرکز خود را بر دو موضوع عمده جنگ اقتصادی و استمرار تهاجم فرهنگی برای سست کردن بنیان اعتقادی جوانان معطوف کرده است.
وی با اشاره به اینکه سناریوی جنگ نظامی خاتمه یافته است، گفت: ۳۸ سال قدرت افزایی و مقاومت ملت ایران، دشمن را به بازدارندگی رسانده است.
دشمن با نسخه برجام از جنگ منصرف نشد
سردار سلامی به حضور مردم درصحنههای بزرگ سیاسی و اجتماعی نظیر راهپیمایی بزرگ بیست و دوم بهمن اشاره کرد و گفت: با تکیهبر قدرت درونی ملت توانستیم سازهها، سختافزار و نرمافزارهای نظام را ایجاد کردیم، امروز دشمن با نگاه به این قدرت به پناهگاه میرود و درصدد توقف آن است.
وی با تأکید بر اینکه نسخه برجام دشمن را از جنگ منصرف نکرد بلکه روح استقامت مردم سبب تحقق این مهم شد، اظهار کرد: راه برونرفت از مشکلات اقتصادی توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
وی تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و جهاد همچنین تبعیت از اندیشههای مقام معظم رهبری را باعث پیروزی ملت ایران در این نبرد اقتصادی دانست و گفت: پیشوایان بزرگ دین به ما آموختند که بر قدرتهایی که توان آفرینش یک پشه را ندارند نمیتوان اعتماد کرد.
ترس رژیم اسرائیل از حضور ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن
جانشین فرمانده سپاه خاطرنشان کرد: چهره عریان دشمنان خود را دیدهایم و میدانیم بین واقعیت و مجاز فاصله بیشماری وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه رژیم نحس صهیونیستی از عظمت ملت در راهپیمایی بزرگ بیست و دوم بهمن ترسیده بود، گفت: در آیندهای نزدیک پیروزیهای نهایی را بر سیاستهای دشمنان جشن میگیریم.
سردار سلامی با تأکید بر اینکه وقتی مردم ایران به صحنه میآیند دروازههای رحمت بر کشور جمهوری اسلامی ایران گشوده میشود، گفت: فلسفه وجودی سپاه مبتنی بر اداره جهاد بزرگ است و توفیق پوشیدن لباس فداکاری و فدا شدن درراه آرمان ملت جای افتخار دارد.
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