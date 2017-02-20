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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

با تصویب لایحه جدید؛

ماهواره های تجاری انگلیس تا ۲۰۲۰ به فضا می روند

ماهواره های تجاری انگلیس تا ۲۰۲۰ به فضا می روند

براساس لایحه پیشنهادی جدید پروازهای فضایی انگلیس، این کشور می تواند تا ۲۰۲۰ میلادی نخستین ماهواره های تجاری خود را به فضا بفرستد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، این لایحه قانونی مسیر را برای تاسیس و عملیاتی کردن ایستگاه های فضایی فراهم می کنند.

هرچند در ۶۰ سال گذشته انگلیس برنامه فضایی قدرتمندی داشته اما شرکت های خصوصی هنوز هم برای ارسال ماهواره های خود  به خدمات کشورهایی مانند آمریکا و هند و ژاپن تکیه دارند.

از سوی دیگر طارق احمد وزیر هوانوردی انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد: ما هیچ گاه از خاک انگلیس پروازی به فضا انجام نداده ایم. هدف ما از ارائه این لایحه ایجاد دسترسی ایمن و رقابتی به فضا از خاک انگلیس است تا بتوانیم طی ۴۰ سال آتی در این زمینه پیشرو باشیم.

علاوه بر آن وزارت حمل ونقل این کشور نیز اعلام کرده تسهیل شرایط دسترسی مستقیم به فضا به دانشمندان کمک می کند در شرایط خلاء و فقدان جاذبه آزمایشاتی انجام دهند.

 این درحالی است که هم اکنون  ناسا مشغول انجام آزمایشاتی در ایستگاه فضایی بین المللی  برای مطالعه تاثیرات بی وزنی(microgravity) بر ریزساختارها و فارماکوکینتیک ها است. همچنین این اقدام به دانشمندان کمک می کند تا صدها آزمایش درباره  موضوعاتی مختلف مانند روند پیری و عملکرد بدن انسان انجام دهند.

 فارماکوکینتیک شاخه ای از داروسازی است که به تاثیر دارو در بدن می پردازد.

کد مطلب 3912274
شیوا سعیدی

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