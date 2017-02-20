  1. سیاست
  2. مجلس
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

قاضی پور در مخالفت با کلیات بودجه ۹۶:

بودجه ۹۶ حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد

بودجه ۹۶ حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: لایحه بودجه ۹۶ به گونه ای تنظیم شده که حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۶ با بیان اینکه این لایحه حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، اظهار داشت: آیا سازمان برنامه و بودجه خواب است یا بر اساس توصیه ها کار می کند.

وی افزود: اخیرا ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شده است؛ آیا این کافی نبود که باز هم برای سال ۹۶ با چاپ اوراق مشارکت به دنبال تولید پول کاغذدی هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: چرا سازمان برنامه و بودجه مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی لایحه بودجه صحیحی به مجلس نمی دهد؛ بودجه ۹۶ برخلاف مفاد برنامه ششم توسعه تنظیم شده و در آن توجهی به ایثارگران نشده است.

قاضی پور با بیان اینکه این لایحه با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، گفت: در این لایحه به صنایع کوچک و متوسط اصلا توجه نشده و این به معنی بیکاری هزاران نفر در سال آینده است.

وی بی توجهی به مسکن کارگران، کشاورزان و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۶ توصیف کرد و افزود: در این لایحه به حق وزارت آموزش و پرورش توجه کافی نشده است؛ آیا سزاوار است که مدیر مدرسه دست به سوی دانش آموزان دراز کند؟

این نماینده مجلس با بیان اینکه عده ای مانند استیضاح وزیر راه و شهرسازی از قبل تصمیم خود را گرفته اند که به بودجه ۹۶ رای بدهند، گفت: در این بودجه مالیات ها به شکل وحشتناک افزایش یافته است و این یعنی تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی.

کد مطلب 3912290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها