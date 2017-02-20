بودجه ۹۶ حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۶ با بیان اینکه این لایحه حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، اظهار داشت: آیا سازمان برنامه و بودجه خواب است یا بر اساس توصیه ها کار می کند.

وی افزود: اخیرا ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شده است؛ آیا این کافی نبود که باز هم برای سال ۹۶ با چاپ اوراق مشارکت به دنبال تولید پول کاغذدی هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: چرا سازمان برنامه و بودجه مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی لایحه بودجه صحیحی به مجلس نمی دهد؛ بودجه ۹۶ برخلاف مفاد برنامه ششم توسعه تنظیم شده و در آن توجهی به ایثارگران نشده است.

قاضی پور با بیان اینکه این لایحه با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، گفت: در این لایحه به صنایع کوچک و متوسط اصلا توجه نشده و این به معنی بیکاری هزاران نفر در سال آینده است.

وی بی توجهی به مسکن کارگران، کشاورزان و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۶ توصیف کرد و افزود: در این لایحه به حق وزارت آموزش و پرورش توجه کافی نشده است؛ آیا سزاوار است که مدیر مدرسه دست به سوی دانش آموزان دراز کند؟

این نماینده مجلس با بیان اینکه عده ای مانند استیضاح وزیر راه و شهرسازی از قبل تصمیم خود را گرفته اند که به بودجه ۹۶ رای بدهند، گفت: در این بودجه مالیات ها به شکل وحشتناک افزایش یافته است و این یعنی تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی.