تثبیت جایگاه «اقتصاد سبز» در نمایشگاه محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست از ۶ تا ۹ در محل دائمی نمایشگاه‌ها برگزار می‌شود، گفت:عنوان اقتصاد سبز و اقتصاد مقاومتی را سه سال است که برای نمایشگاه محیط زیست حفظ کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست امسال ویژگی‌های مهمی دارد، گفت: حضور چشمگیر شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی فعال در حوزه محیط زیست از جمله ویژگی های امسال نمایشگاه محیط زیست است.

وی اظهار کرد: اقتصاد سبز جزو برنامه‌های رئیس جمهوری بوده است و سعی کرده‌ایم تا فعالیت های اقتصادی در راستای بهبود شرایط محیط زیست را توسعه دهیم. نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست فرصتی است تا صنایع و فناوری هایی که در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کنند آثار خود را عرضه کنند و با هم تبادل تجربه داشته باشند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تجارت، اقتصاد و محیط زیست محورهای نمایشگاه امسال محیط زیست است از حضور ۲۰ کشور خارجی و ۳۰۰ شرکت داخلی در نمایشگاه محیط زیست خبر داد و گفت: حضور قوی بین‌المللی باعث ایجاد رقابت در حوزه فناوری های سبز به ویژه در زمینه‌های مدیریت پسماند، مدیریت انرژی، بهینه سازی انرژی و انرژی های نو خواهد شد.

ابتکار با تاکید بر اینکه نمایشگاه محیط زیست فرصتی برای ارائه پیشرفت ها و دستاوردها است اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد حضور پر شوری در نمایشگاه امسال خواهند داشت. همچنین جایگاه رسانه ها بسیار پررنگ دیده شده است. کارگروه‌های تخصصی در موضوعات مختلف از جمله انرژی های نو، فناوری‌های سبز و مدیریت پسماند در سطح ملی و بین‌المللی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به نشست ویژه ایران و آلمان طی برگزاری نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست اشاره کرد و گفت: امسال مهمانان خاص ملی و بین‌المللی خواهیم داشت. معاون دبیرکل سازمان ملل و رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل اریک سولهایم مهمان ویژه ما در افتتاحیه نمایشگاه است ودر موضوعات مختلف گفت‌وگو خواهیم داشت. همچنین مراسم درختکاری با حضور رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل برگزار خواهیم کرد. علاوه بر این وزیر محیط زیست ایتالیا نیز در نمایشگاه محیط زیست حضور خواهد داشت.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تعدادی میهمانان بین‌المللی برای پیشبرد مناسبات دوجانبه در نمایشگاه محیط زیست حضور خواهند داشت، گفت: مدیرکل محیط زیست اتحادیه اروپا، قائم مقام وزیر آلمان و ژاپن در نمایشگاه شرکت خواهند کرد که همه اینها در راستای اجرای مصوبات تفاهم‌نامه‌های دوجانبه خواهد بود.