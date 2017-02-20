ضرورت مشارکت همه جانبه دستگاهها دربرگزاری مسابقات بین المللی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در نشست ستاد برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در جمع مسئولان کمیته ها و کارگروه های ستاد مسابقات با اشاره به گسترش ابعاد این دوره از مسابقات بین المللی به لزوم مشارکت همه جانبه دستگاههای اجرایی و سازمانهای مختلف فرهنگی اشاره کرد و افزود: در کنار گسترش ابعاد این دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم، باید هم افزایی میان دستگاه ها و سطح مشارکت پذیری نیز گسترش یابد تا بتوانیم این دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم را در عالی ترین سطح ممکن برگزار کنیم.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف جدیت و تلاش همه جانبه مسئولان و دست اندرکاران برگزاری این دوره از مسابقات را مورد تاکید قرار داد وافزود: همه کسانی که در برگزاری شکوهمند مسابقات بین المللی قرآن کریم تلاش می کنند و در اجرای مطلوب برنامه های مسابقات اهتمام دارند، جزء خادمان قرآن کریم هستند و این افتخار و ارزش کمی نیست.

وی یکی از رموز موفقیت ستاد برگزاری مسابقات را همکاری میان بخشی کمیته های اجرایی دانست و افزود: همکاری همه جانبه کمیته های ستاد مسابقات بین المللی قرآن و هم افزایی و هم پوشانی کمیته ها و کارگروه ها منجر به برگزاری مسابقاتی با شکوه و در تراز جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان اسلام خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی با بیان تاثیرات انعکاس گسترده برنامه های مسابقات بین المللی قرآن در رسانه های جهانی افزود: یکی از برنامه های موثر و هدفمند دعوت حداکثری از اصحاب رسانه در سطوح مختلف داخلی و خارجی به منظور انعکاس مطلوب این دروه از مسابقات بین المللی قرآن در سطح جهان اسلام است .

وی از برپایی کمپین بزرگ اطلاع رسانی و تبلیغات در سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن خبر داد و افزود : همزمان با برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و برنامه های جنبی شاهد برپایی کمپین اطلاع رسانی و تبلیغات مسابقات بین المللی قرآن خواهیم بود که می طلبد اصحاب رسانه که خود از جمله خادمان قرآن هستند با تمام توان در این امر مهم مشارکت کنند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف یکی از برنامه های این دوره از مسابقات بین المللی را ترویج وقف های قرآنی دانست و از تهیه و تدوین بسته ای فرهنگی برای ترویج وقف های قرآنی همزمان با برگزاری مسابقات با مشارکت معاونت فرهنگی سازمان اوقاف خبرداد.