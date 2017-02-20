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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

از سوی هیأت رئیسه؛

۳ سؤال ملی از نعمت‌زاده در مجلس اعلام وصول شد

۳ سؤال ملی از نعمت‌زاده در مجلس اعلام وصول شد

هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، سه سؤال ملی مطرح شده از وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در خلال بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده، هیأت رئیسه مجلس، سه سؤال ملی یک نماینده از وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد.

بر این اساس سؤال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی از محمدرضا نعمت‌زاده درباره علت عدم اجرای تکالیف قانونی این وزارتخانه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام وصول شد.

دو سؤال دیگر پورابراهیمی از نعمت‌زاده نیز درباره مدیریت ناکارآمد و عدم نظارت بر امور شرکت ملی صنایع مس ایران و نیز عدم قیمت‌گذاری گنداله و آهن اسفنجی که بر اساس قیمت جهانی است، از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد.

همچنین سؤال ملی نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درباره علت بی‌توجهی به معیشت و امور رفاهی کارکنان شرکت مخابرات ایران که در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است نیز اعلام وصول شد.

این سؤالات پس از بررسی لایحه بودجه ۹۶ در صحن مجلس و در هفته‌های آینده در دستور قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3912392

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