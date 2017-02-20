شرایط یازدهمین آیین تجلیل دین پژوهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین آیین انتخاب، معرفی و تجلیل پژوهش های برتر دینی و پژوهشگران برگزیده و پیشکسوتان دین پژوهی برگزار می شود.

شورای دین پژوهان کشور اعلام کرد، به منظور حمایت، توسعه، غنی سازی و ترویج پژوهشهای دینی، با شرایط جدید آثار مراکز علمی و پژوهشی را برای ارزیابی دریافت می نماید.

طبق اطلاعیه صادره از دبیرخانه دین پژوهان کشور، آثار پژوهشی و پایان نامه های اتمام یافته و آماده چاپ در فرایند بررسی و ارزیابی و انتخاب قرار می گیرند.

این دبیرخانه شرایط ذیل را برای پذیرش آثار پژوهشی و پایان نامه ها اعلام کرده است:

۱- ویژگی های اثر پژوهشی بر اساس تعریف شورای علمی به این شرح می باشد: آثار ارسالی باید دارای نوآوری علمی، روشمند بودن، پاسخگو بودن به سوالات نظری و دارای راه حل عملی در مسائل علمی، نقادی، ایده پردازی و مدل سازی باشند.

۲- استثنائاً در این دوره، آثار تولید شده در دو ساله اخیر (۹۴ و ۹۵) پذیرفته و آثار پژوهشی دینی سالهای قبل از این دوره به کمیته های ارزیابی ارائه نخواهد شد.

۳- آثار چاپ شده، مورد ارزیابی و انتخاب قرار نمی گیرند زیرا آیین معرفی و تجلیل از پژوهشهای برتر دینی صرفاً به آثار آماده چاپ اختصاص یافته است.

۴- پایان نامه های دکتری و سطح چهار حوزه نیز چنانچه واجد شرایط یاد شده باشد پذیرفته می شود.

آثار ارسالی می بایست در قالب متن صحافی شده نهایی و آماده چاپ و دارای معرفی توصیفی و چکیده به همراه فایل دیجیتال در مهلت مصوباز ۱۵ بهمن ۹۵ الی ۱۵ خرداد ۹۶ به دبیرخانه دین پژوهان کشور تحویل شوند.

جهت اطلاعات بیشتر از طریق تماس با دبیرخانه و یا مراجعه به سایت www.dinpajoohan.com اقدام فرمایند.