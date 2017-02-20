هکرها در کمین خودروهای هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان شرکت کسپراسکای طیف وسیعی از مشکلات در رمزگذاری برنامه های اندرویدی چند خودروساز بزرگ ردیابی کرده اند.

ویکتور چبایشف متخصص بدافزار و میخائیل کوزین تحلیلگر فناوری در این شرکت، هفت اپلیکیشن برندهای مشهور خودروسازی را برای وجود نقاط ضعف بررسی کردند.

آنها در هر کدام از اپلیکیشن ها چند حفره یافتند و نتایج تحقیقات خود را در اختیار برنامه نویسان اپلیکیشن های مورد بحث قرارداده اند. اما تا زمان حل شدن مشکلات امنیتی صاحبان خودروهای هوشمند در معرض خطر هکرها قرار دارند.

هکرها می توانند به وسیله این شکاف های امنیتی کنترل خودروی هوشمند را به دست گیرند یا آن را بدزدند.

این درحالی است که بسیاری از تولید کنندگان خودرو، اپلیکیشن های موبایل برای باز کردن در خودرو و حتی روشن کردن آن فراهم کرده اند.

طبق تحقیقات این شرکت امنیتی روس، هکرها علاوه بربازکردن درخودرو دزدیدن آن، می توانند مختصات GPS خودرو را به دست بیاورند یا مسیرهای آن را ردیابی کنند.

چبایشف دراین باره می گوید: اپلیکیشن برای خودروهای هوشمند هنوز هم آمادگی مقابله با حملات بدافزارها را ندارند. به نظر ما خودروسازان هم مانند بانکداران هنگام ارائه اپلیکیشن های خود با مشکلاتی روبرو خواهند شد.

البته خوشبختانه تاکنون حملاتی علیه خودروهای هوشمند ثبت نشده بنابراین خودروسازان هنوز هم فرصت دارند تا مشکل حفره های امنیتی را برطرف کنند.