برگزیدگان دومین جشنواره «تئاتر کوتاه خلاق ایثار» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه خلاق ایثار ظهر دوشنبه با حضور مدیرکل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و معاون امور اقتصادی استانداری گلستان در گرگان برگزار شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان در اختتامیه این جشنواره گفت: با توجه به اهمیت موضوع هنر هیچ دارویی مفیدتر از هنر برای انسان نیست و چیزی جز هنر نمی‌تواند انسان را تحت تأثیر خود قرار دهد.

علی اصغر فاضلی افزود: دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه خلاق ایثار کار خود را در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه آغاز کرد و در تاریخ دوم اسفندماه سال جاری با اجرای ۲۱ نمایش خیابانی و صحنه‌ای به کار خود پایان داد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان همچنین پیام آیت‌الله سید کاظم نور مفیدی نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان را در رابطه با موضوع دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه خلاق ایثار قرائت کرد.

مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور هم پیام حجت‌الاسلام سید محمدعلی شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در رابطه با این جشنواره را قرائت کرد.

حسینعلی بیات از ارسال ۲۵۰ اثر از ۱۳ استان کشور به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و افزود: حوزه ایثار و شهادت یک گنج گران‌بها است و هنرمندان ما می‌توانند سال‌های سال از این گنج گران‌بها استفاده کنند و به نسل‌های بعدی انتقال دهند.

دبیر جشنواره سراسری تئاتر کوتاه خلاق ایثار اظهار کرد: در بخش آرشیو تلویزیونی شاهد ۴۰ هزار ساعت فیلم و ۶۰ هزار ساعت صوت با موضوع ایثار و شهادت داریم که هنرمندان ما از این آثار می‌توانند نهایت بهره را ببرند.

در ابن مراسم از خانواده شهید هنرمند حجت‌الاسلام سید حسن حسینی تجلیل شد و در پایان نفرات برگزیده این جشنواره معرفی شدند.

سامان خلیلیان، کامران شهلایی و بهرام تشکر داوران بخش نمایش خیابانی بودند و سامان خلیلیان از سوی هیئت داوری اسامی برگزیدگان این بخش را قرائت کرد.

در بخش موسیقی تئاتر خیابانی از سوی داوران هیچ اثری برگزیده نشد و در بخش طراحی فضا محمدرضا کاویانی برای نمایش مرز عشق تقدیر شد.

در بخش بهترین بازیگر زن، ندا کلاگر برای بازی در نمایش مرز عشق تقدیر شد و تندیس بهترین بازیگر زن به فاطمه احمدی تعلق گرفت.

در بخش بهترین بازیگر مرد رسول انق برای نمایش لیاقت و عباس محمدی برای نمایش پوتین تقدیر شدند و تندیس بهترین بازیگر مرد به علیرضا پورمحمد برای بازی در نمایش آلزایمر اعطا شد.

در بخش طراحی و ایده ابوالقاسم مهدوی برای نمایش آلزایمر تقدیر شد و این بخش برگزیده‌ای نداشت، همچنین از سوی هیئت داوران در بخش کارگردانی هیچ اثری انتخاب نشد.

سامان خلیلیان در پایان اعلام نتایج برگزیدگان بخش نمایش اظهار کرد: حضور این تعداد گروه نمایش خیابانی در جشنواره نشان از پتانسیل بالای تئاتر خیابانی دارد اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد بحث آموزش بوده که می‌تواند راه گشای پیشرفت علاقه‌مندان در این حوزه باشد.

اما در بخش نمایش صحنه‌ای شهرام کرمی، پیمان شریعتی و مهدی نصیری هیئت داوران این بخش را تشکیل می‌دادند.

در بخش موسیقی نمایش صحنه‌ای لوح تقدیر و جایزه نقدی به احمد جعفری برای نمایش آوای موج‌ها تعلق گرفت و امیر احمدزاده، میلاد صفری و محمد صفری برای نمایش آبی‌ترین آسمان زمین برگزیده این بخش و برنده تندیس این قسمت شدند.

در بخش طراحی صحنه از محمدقاسمی برای نمایش آبی‌ترین دریا و عمادالدین رجبلو برای نمایش دشمن خدا تقدیر شد و جایزه برگزیده به رضا پور تراب زاده برای نمایش (۲+۴-۱) رسید.

در بخش بهترین بازیگر مرد مرتضی قربانی برای نمایش «افسانه و حماسه»، امین وحیدی پور برای نمایش «دو مینو»، مالک آب سالان برای نمایش «با من به جهنم بیا»، حسین نادری برای نمایش «این یوسف» و حسن اسدی برای نمایش «این آخرین بار» تقدیر شدند.

در بخش بهترین بازیگران زن ملیکا البرزی و مارال سینه سپهر برای بازی در نمایش «دشمن خدا»، راضیه رفیع زاده برای نمایش «ونگاه خیره به پنجره»، دنیا رحیمی برای نمایش «حاشیه های سرد انتظار»، مهسا ایرانیان برای نمایش «هتل اچ» تقدیر شدند و تندیس بهترین بازیگر زن به پری بارانی برای بازی در نمایش «آبی ترین آسمان زمین» تعلق گرفت.

در بخش بهترین کارگردان عماد رجبلو برای نمایش «دشمن خدا» تقدیر شد و تندیس برگزیده این بخش به محمد قاسمی برای کارگردانی نمایش «آبی ترین آسمان زمین» تعلق گرفت.

در بخش نمایشنامه‌ نویسی، سمیه مهری برای نمایش «این آخرین بار»، محمد قاسمی برای نمایش «آبی ترین آسمان زمین» تقدیر شدند و تندیس بهترین نمایشنامه به عماد رجبلو برای نمایش «دشمن خدا» اعطا شد.

در پایان مراسم اختتامیه نمایش «دشمن خدا» به عنوان بهترین اثر این جشنواره انتخاب شد و مجوز اکران عمومی در تئاتر شهر تهران در سال ۹۶ را کسب کرد.