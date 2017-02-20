ارائه گواهی عدم سوء پیشینه داوطلبان شوراهای شهر وروستا الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲ خود اعلام کرد: ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از سوی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هنگام ثبت نام الزامی است.
متن کامل اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعیه شماره (۲)
به آگاهی عموم ملت شریف ایران می رساند:
براساس تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها ارائه گواهی عدم سوءپیشینه از سوی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هنگام ثبت نام الزامی است.
لذا در راستای سهولت در فرایند ثبت نام، داوطلبان از هم اکنون می توانند جهت دریافت گواهی مذکور به دفاتر پلیس ۱۰+ در سراسر کشور مراجعه نمایند.
ستاد انتخابات کشور
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