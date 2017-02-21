۶۰درصد مطالبات چغندرکاران پرداخت شد/افزایش۱۲۰درصدی سطح کشت پاییزه

علیرضا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان تولید چغندر قند در سال ۹۵ را ۶ میلیون تن اعلام کرد و اظهار داشت: تولید چغندر در سال‌ جاری، رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در گذشته‌های دور، از ارقام پلی‌ژرم چغندرقند برای کشت این محصول در کشور استفاده می‌شده است، اضافه کرد: در حال حاضر، ارقام منوژرم، جایگزین ارقام قبلی شده‌اند که منوژرم‌ها پتانسیل بالایی دارند و عملکرد آنها در واحد سطح بسیار مطلوب است.

مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیرکشت بهاره چغندر قند را در سال‌ زراعی گذشته ۱۰۰ هزار هکتار و سطح کشت پاییزه این محصول را ۶ هزار هکتار عنوان و اضافه کرد: سال ۹۴ میزان تولید چغندرقند در کشور، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده است.

یزدانی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تولید چغندرقند در سال ۹۶ با توجه به افزایش سطح زیرکشت پاییزه و همچنین افزایش عملکرد در واحد سطح در چغندر بهاره، بالاتر برود، گفت: کشت پاییزه چغندرقند، برای سال زراعی ۹۵-۹۶ در حال حاضر انجام شده و برداشت آن نیز در اردیبهشت ماه صورت می گیرد که بر این اساس، سطح زیرکشت پاییزه این محصول در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته، ۱۲۰ درصد افزایش داشته است.

به گفته این مقام مسئول، کشت بهاره چغندر قند برای سال زراعی جاری نیز از اسفندماه آغاز و برداشت آن نیز در پاییز سال ۹۶ انجام خواهد شد.

یزدانی با بیان اینکه کشاورزان همه تولید خود را تحویل کارخانجات می‌دهند، اظهار داشت: چغندر قند محصولی است که مستقیما توسط کارخانجات خریداری و وجه آن به کشاورزان پرداخت می‌شود.

وی درباره عدم پرداخت مطالبات کشاورزان توسط کارخانجات نیز افزود: کارخانجات به دلیل عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت شکر، از دولت طلبکار هستند که همین مساله، باعث ایجاد تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان شده است.

یزدانی ادامه داد: بالغ بر ۶۰ درصد مطالبات چغندرکاران به حساب آنان واریز شده و حدود ۴۰ درصد آن باقی مانده است.