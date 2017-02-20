حمید زارعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان دشتی اقدامات و تلاشهای خیلی خوبی برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی صورت گرفته است و در روستاها نیز شاهد اجرای برنامههای خوبی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در جشنواره روستاهای دوستدار کتاب، روستای درازی شهرستان شتی موفق شد در جمع ۱۰ روستای برتر کشور قرار گیرد.
سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتی از تجهیز کتابخانه مدارس روستای درازی خبر داد و بیان کرد: در این روستا چهار باشگاه کتاب تشکیل شد و احداث کتابخانه دبیرستان زینب کبری از دیگر اقدامات در این روستا بود.
وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات در این روستا میتوان به برگزاری نشستهای کتابخوانی در باشگاه ورزشی شاهین و اجرای طرحهای کتابخوانی در حسینه و مساجد روستا اشاره کرد.
زارعی ادامه داد: نشست های خانگی کتابخوانی، اردوهای کتابخوانی، پیادهروی کتابخوانی، طرح صبحانه با کتاب، توزیع کتاب در مساجد و مدارس، حمایت دهیار و شورا از طرحهای کتابخوانی و برگزاری جشنواره کتاب ویژه دانشآموزان روستا از دیگر برنامههای روستای درازی بوده است.
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