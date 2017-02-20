به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه شماره ۳ خود اعلام کرد: داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در ۴ حوزه انتخابیه از روز یکشنبه ۸ اسفند ماه جاری آغاز می شود و یک هفته ادامه خواهد داشت.

متن کامل اطلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (۳)

به آگاهی ملت شریف ایران و اهالی حوزه های انتخابیه «اصفهان» در استان اصفهان، «اهر و هریس»، «مراغه و عجب شیر» در استان آذربایجان شرقی و «بندرلنگه، بستک و پارسیان» در استان هرمزگان می رساند، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی اولین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای چهار حوزه انتخابیه ذکر شده از تاریخ ۸/۱۲/۹۵ تا ۱۴/۱۲/۹۵ به مدت هفت روز در وزارت کشور و فرمانداری های مرکز حوزه های انتخابیه فوق انجام خواهد شد.

لذا در اجرای ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن ارائه گواهی رسمی مبنی بر استعفا و قبول آن و عدم اشتغال در پست و مقام مورد تصدی در حداقل شش ماه قبل از روز ثبت نام، از سوی مشمولین ماده قانونی مذکور، مجدداً مورد تأکید می باشد.

ستاد انتخابات کشور