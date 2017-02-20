۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۶

فرماندار سراب:

شورای تامین به مصالح و منافع عمومی مردم توجه دارند

سراب - فرماندار سراب گفت: شورای تامین به مصالح و منافع عمومی مردم توجه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی ظهر دوشنبه در جمع قضات و کارکنان دادگستری سراب گفت:مردم و حاکمان در جامعه اسلامی بر همدیگر دارای حقوق و تکالیفی هستند و این مسائل برگرفته از خواست و احکام الهی و سنت حکمرانی پیامبر اعظم(ص) و علی (ع) می باشد.

وی حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را ادامه حکومت معصومین در طول اعصار عنوان کرد و افزود:در زمان غیبت معصوم حکومت با رهبری فقیه جامع الشرایط و ولی فقیه زمان اداره می شود.

فرماندار سراب انقلاب اسلامی را پیش زمینه انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج)   دانست و یاداورشد:وظیفه و مسئولیت مدیران در  کارهای حوزه حکومتی دربرگیرنده امور دنیوی و اخروی می باشد.

رئیس شورای اداری سراب رضایت مردم را یک اصل مسلم در کشورداری اسلامی عنوان کرد و گفت: رضایت مردم همانا مشروعیت و مقبولیت حکومت خواهد بود.

فرماندار سراب از تشکیل بیش از ۲۹ جلسه شورای تامین با ۲۱۷ مصوبه در طول سال جاری در شهرستان سراب خبرداد و افزود: اعضای شورای تامین به مصالح و منافع عمومی مردم توجه دارند.

