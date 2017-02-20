راه اندازی آزمایشگاه نانو در دانشگاهها/ فناوری به صنعت تزریق شود

به گزارش خبرنگار مهر دکتر سعید سرکار در یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو که در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، اظهار داشت: این جشنواره یکی از شاخص های کارنامه ای عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه راهبردی ۱۰ ساله دوم فناوری نانو را آغاز کرده ایم اظهار داشت: برنامه اول راهبردی فناوری نانو که در آن توسعه منابع انسانی و علم و فناوری مطرح بود را پشت سر گذاشته ایم.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو خاطرنشان کرد: اکنون به اهدافی که در برنامه راهبردی اول فناوری نانو مشخص کرده بودیم دست یافته ایم و حتی این دستیابی به اهداف بیش از اندازه و بالاتر بوده است.

وی افزود: چرخه اول پژوهش تبدیل ثروت به علم و چرخه دوم آن تبدیل علم به ثروت است؛ بر همین اساس از سرمایه ها و ثروت های کشور که منابع انسانی است به خوبی استفاده کرده ایم تا بتوانیم از آن در راستای تولید علم گام برداریم.

سرکار با تاکید بر اینکه در آغاز کار ستاد نانو دستمان خالی بود اظهار داشت: تنها شاید در کشور ۱۰ نفر از فناوری نانو اطلاع داشتند؛ همچنین در سال ۲۰۰۱ میلادی ۱۰ مقاله آی اس آی در حوزه نانو به چاپ رسید و ما رتبه ۵۷ را در این زمینه داشتیم.

وی تاکید کرد: اما در سال ۲۰۱۶ حدود ۸ هزار مقاله در سال تولید شد؛ در واقع در سال ۲۰۱۶ به نتیجه رسیدیم که روزی ۲۳ مقاله در این حوزه به چاپ می رسد.

سرکار در ادامه به نیروی انسانی تاکید کرد و گفت: تنها نیروی انسانی است که موجب این پیشرفت شده است و از سوی دیگر دانشگاهها هم در این زمینه فعال بودند و خوش درخشیدند.

وی با بیان اینکه ما برای توسعه فناوری نانو در کشور شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی را ایجاد کردیم، گفت: همچنین توانستیم در شرایط تحریمی ملزومات آزمایشگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی را برای محققان فراهم آوریم تا علم در فناوری نانو به تولید برسد.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه نیمه اول چرخه پژوهش که تبدیل ثروت به علم بوده را از نظر کمی به خوبی طی کرده ایم، گفت: این پیشرفت در حدی بوده که توانسته ایم از رتبه ۵۷ به رتبه ششم دنیا در تولید علم فناوری نانو دست یافته ایم.

وی با بیان اینکه همچنین از نظر کیفی وضع خوبی در فناوری نانو در کشور داریم، اظهار داشت: متوسط ضریب ارجاع مقالات ۳.۳۳ است؛ این موضوع جای خوشحالی است و ما نیز راضی هستیم ولی درصددیم که این علم تولید شده را با کیفیت بیشتری انجام دهیم.

سرکار با بیان اینکه کارنامه دستاوردهای نانو همان کارنامه مشارکت جمعی در کشور بوده است، اظهار داشت: دانشگاهها، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و ... همه و همه متناسب با توانشان بهترین مشارکت را برای توسعه فناوری نانو در کشور انجام داده اند.

وی با بیان اینکه ما در تبدیل علم به ثروت تازه وارد هستیم و نیاز داریم که کار یاد بگیریم، بیان کرد: باید بتوانیم فناوری را به صنعت تزریق کنیم تا در نهایت در جایگاه بین المللی حضور بیابیم.

به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری نانو برنامه راهبردی سند ۱۰ ساله دوم فناوری نانو به صنعتی سازی و تجاری سازی تاکید دارد که توسعه بازار بین المللی در آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

آزمایشگاهها در دانشگاهها رنگ باخته و باید احیا شوند

وی با بیان اینکه ما در این برنامه ۱۰ ساله دوم دو برنامه در پیش داریم، اظهار داشت: برنامه اول ما این است که بتوانیم آزمایشگاههای آموزشی برای دانشجویان در دانشگاهها تاسیس کنیم؛ اکنون آزمایشگاهها در دانشگاهها رنگ باخته و همین موجب شده که دانشجویان تنها مسائل تئوری را آموزش ببینند. دانشجویان دانا می شوند ولی توانا بار نمی آیند؛ مهارتی یاد نمی گیرند.

سرکار ادامه داد: برنامه ما این است که آزمایشگاه هایی را تاسیس کنیم که بر اساس اولویت هایی دانشجویان را تربیت کند. حمایت ما به گونه ای است که دانشگاهها می توانند با ۳۰ درصد آورده خود و ۷۰ درصد تامین بودجه از سوی ستاد آزمایشگاههای خود را تجهیز کنند و یا صاحب آزمایشگاه شوند. مقدمات این کار فراهم شده و تا سال آینده محقق خواهد شد.

وی با اشاره دومین اقدام خود برای توسعه فناوری نانو گفت: در حال حاضر ارتباط دانشگاه و صنعت به صورت مستقیم برقرار نمی شود و همیشه مجزا رشد کرده اند؛ در کشور ما به ندرت صنعت دیده می‌شود و اکثرا کارخانه وجود دارد.

شرکت های دانش بنیان زبان صنعت را می فهمند

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو تصریح کرد: تنها راه ارتباطی دانشگاه و صنعت شرکت های دانش بنیان هستند؛ شرکت های دانش بنیان زبان صنعت را می فهمند زیرا از دل دانشگاهها بیرون آمده اند و می توانند با صنعت ارتباط برقرار کنند.

وی اظهار داشت: ما می توانیم با حمایت از پایان نامه های کاربردی که بر اساس نیاز صنعت هستند ارتباط بین صنعت و دانشگاه را به واسطه شرکت های دانش بنیان فراهم کنیم.این بدان معنا است که دانشجو می تواند پایان نامه خود را در شرکت دانش بنیان اجرایی و عملی سازد تا در نهایت به فاز صنعتی برسانند.

سرکار با بیان اینکه در تبدیل ثروت به علم می توانیم دانشجویانی را توانمند بار بیاوریم اظهار داشت: زیست بوم و اکوسیستم لازم برای تحقق این امر فراهم شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید دانشجویان را توانمند بار بیاوریم تا بتوانند در نهایت کسب و کاری راه بیاندازند، اظهار داشت: دانشجویی که دانا باشد و منتظر استخدام باشد همانند یک فرد دچار ضایعه نخاعی است که خوب می بیند، می شنود، اطرافش را درک می کند ولی نمی تواند کاری را به تنهایی انجام دهد.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو تاکید کرد: فارغ التحصیلان باید توانمندی ایجاد کسب و کار را داشته باشند.

سرکار با اشاره به دیگر مشکلات حوزه فناوری های های تک گفت: ما برای بازاریابی محصولات فناوری نوین بازرگانان و تجار خوبی نداریم که با این حوزه به خوبی آشنا باشند زیرا «های تک» ادبیات خاص خود را دارد.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو افزود: کشور ۸۰ میلیون نفری بازار بزرگی برای محصولات فناوری خود ندارد. باید افراد زبده در این خصوص بکار گرفته شود تا بتوانیم به پیشرفت دست یابیم.

آمار شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه نانو

وی گفت: در حال حاضر ۱۵۰ شرکت دانش بنیان، ۳۶۰ محصول نانویی در بازار وجود دارد؛ همچنین برخی از این محصولات به ۱۷ کشور صادر می‌شود.