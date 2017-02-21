علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی این مدت ۶۶۱ مورد حادثه حریق به این سازمان اطلاع‌رسانی شده که بیشترین آتش‌سوزی‌ها با ۱۰۰ مورد مربوط به آتش‌سوزی منازل مسکونی بوده است.

گودرزی افزود: همچنین بیشترین موارد آتش‌سوزی رخ‌داده مربوط به وسایل نقلیه با ۷۰ مورد، ۸۰ مورد فضای سبز، ۱۳۰ مورد اماکن متروکه و زمین خالصه دچار حریق شده است.

وی با اشاره به ۶۰۶ عملیات امداد و نجات انجام‌شده در بجنورد بیان کرد: ۱۶۵ مورد حبس شدگی درون اتاق، ۶۴ مورد حبس شدن در آسانسور، ۴۵ مورد گیرکردن دست‌وپا، هشت مورد سقوط وسایل نقلیه در کانال، ۱۵ مورد سقوط انسان و احشام در چاه، گازگرفتگی و انفجار ۱۲ مورد، نشت گاز ۳۱ مورد، واژگونی و تصادف با ۳۴ مورد از حوادثی بوده است که آتش‌نشانان بلافاصله به ارائه خدمات ایمنی پرداختند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بجنورد بابیان اینکه در حوادث که طی این مدت به وقوع پیوسته ۲۲۱ نفر نجات‌یافته مرد و ۲۲۹ نفر خانم بوده است، تصریح کرد: امدادگران آتش‌نشانی بجنورد موفق شدند ۵۵ نفر از حادثه دیدگان را نجات دهند که متأسفانه پنج نفر از افراد نیز به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

گودرزی گفت: همچنین طی این مدت براثر حوادث ناشی از حریق ۱۲ نفر نجات‌یافته، هشت مصدوم و دو نفر فوتی داشته است.